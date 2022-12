OnePlus 11 supporterà la ricarica rapida a 100W? Registrata certificazione ufficiale

A pochi giorni dal leak della fotocamera di OnePlus 11, prossimo smartphone top di gamma della società cinese atteso per il 2023, abbiamo nuove informazioni praticamente ufficiali riguardanti il sistema di ricarica rapida di OnePlus 11 grazie alla pubblicazione delle certificazioni tecniche 3C.

Come ripreso da PhoneArena, infatti, nel database dei dispositivi con marchio di sicurezza cinese è apparsa una voce interessante relativa a uno “smartphone 5G” prodotto e commercializzato da OPPO Mobile Telecommunications; ricordiamo che OnePlus e OPPO si sono unite in un singolo brand, con la prima società che ora opera come brand secondario.

Nel dettaglio, si tratta di un caricabatterie registrato con il codice VCBAJACH, con un'uscita massima di 11 V/9,1 A e supporto alla ricarica rapida a 100 W, in linea con le previsioni pubblicate dai tipster nei mesi scorsi. Peraltro, si tratta dello stesso adattatore consegnato con il Realme GT2 Explorer Master, altro dispositivo mobile proposto dal gruppo OPPO/BBK Electronics.

Non essendo la condivisione di risorse e componenti tra sottomarchi una novità, si può considerare questa certificazione come la prova definitiva del supporto alla ricarica a 100 W per OnePlus 11; meglio comunque attendere la conferma da parte della società, come da prassi durante il periodo di diffusione delle indiscrezioni di mercato.

In tutto ciò, OnePlus 10T sta ricevendo Android 13 in Italia.