OnePlus 11, si svela la fotocamera: niente lente periscopica, ci sarà una macro da 2 MP

Dopo aver scoperto render e specifiche tecniche di OnePlus 11, il nuovo top di gamma di OnePlus torna protagonista dei leak, grazie ad un close-up che ci mostra il sistema triple-lens della fotocamera di OnePlus 11, dandoci alcune interessanti informazioni sul comparto fotografico del device.

L'immagine, condivisa dai colleghi di MySmartPrice, spiega anzitutto che OnePlus 11 avrà tre fotocamere posteriori diverse, come ampiamente previsto dai leak delle scorse settimane. Sfortunatamente, la fotografia è troppo ravvicinata per confermare che OnePlus 11 avrà una fotocamera circolare come quella mostrata dai render o se invece adotterà una soluzione quadrata più convenzionale.

Nell'alloggiamento possiamo notare che la fotocamera principale si trova in basso a sinistra e che è affiancata dal LED del flash. In teorica, la lente primaria dello smartphone dovrebbe essere realizzata da Sony e avere una risoluzione pari a 50 MP. Nella "riga" superiore, invece, troviamo l'ultra-grandangolo dello smartphone, anch'esso una lente Sony, questa volta però da 48 MP, e la lente macro del device, da soli 2 MP. Anche quest'anno, dunque, OnePlus non integrerà una lente periscopica sul suo top di gamma.

MySmartPrice, poi, conferma che li device avrà una selfie-camera in posizione centrale (e non più laterale, come da tradizione per OnePlus) con design punch-hole e che l'alert slider di OnePlus tornerà sul nuovo flagship dell'azienda, dopo aver "saltato" OnePlus 10T. Infine, lo smartphone avrà un SoC Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm e uno schermo QHD+.