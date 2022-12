OnePlus 11, svelati prezzo e scheda tecnica: costerà meno di OnePlus 10 Pro!

Dopo la comparsa online di alcune specifiche di OnePlus 11 come chipset e RAM, scopriamo oggi la scheda tecnica completa del top di gamma di OnePlus, insieme al suo prezzo e, a sorpresa, quello di OnePlus 11R. Quest'ultimo, in particolare, dovrebbe essere una versione midrange dello smartphone flagship della compagnia cinese.

Partendo dalla scheda tecnica, GSMArena rivela che le specifiche di OnePlus 11 sono state svelate dalla certificazione internazionale TENAA, perciò sono di fatto confermate e quasi-ufficiali, salvo improbabili cambiamenti dell'ultimissimo minuto. Lo smartphone, con codename PBH110, è anche passato su AnTuTu negli scorsi giorni, con un impressionante benchmark da 1,3 milioni di punti.

In ogni caso, OnePlus 11 avrà uno schermo AMOLED QHD+ da 6,7" con un refresh rate fisso a 120 Hz e una selfie-camera posizionata nell'angolo in alto a sinistra, come da tradizione per OnePlus. Sotto la scocca del device, invece, troveremo uno Snapdragon 8 Gen2, ovvero una CPU Octa-Core con frequenza massima fissata a 3,18 GHz.

Inoltre, OnePlus 11 sarà lanciato con 12 o 16 GB di RAM e con una memoria interna da 256 GB o da 512 GB, a seconda dell'opzione prescelta dall'utente. La batteria del device, invece, sarà composta da due celle da 2.435 mAh, per un totale complessivo di 4.870 mAh. Lo smartphone sarà spesso 8,53 millimetri e peserà 205 grammi. Confermati sempre della certificazione TENAA sono poi il supporto per la connettività 5G e la presenza di uno scanner under-display per le impronte digitali. Il benchmark di AnTuTu, invece, rivela che OnePlus 11 sarà lanciato con Android 13 preinstallato.

Il teaser di OnePlus 11 diffuso il 17 dicembre ci ha già spiegato che, anche stavolta, la fotocamera del device sarà realizzata da Hasselblad, mentre il database TENAA aggiunge che, accanto ad una selfie-camera da 16 MP, troveremo un obiettivo principale da 50 MP, un ultra-grandangolo da 48 MP e un teleobiettivo da 32 MP, tutti con camera tuning di Hasselbald.

Per quanto riguarda il prezzo di OnePlus 11, il portale GizmoChina, che cita il noto leaker Yogesh Brar, afferma che sul mercato indiano il device costerà tra 55.000 e 66.000 Rupie, ovvero tra 625 e 750 Euro circa: si tratta di un prezzo decisamente più basso di quello di OnePlus 10 Pro, che in India è stato venduto al prezzo di lancio di 66.999 Rupie, ovvero circa 765 Euro. OnePlus 11R costerà invece leggermente meno, collocandosi tra le 48.000 e le 52.000 Rupie, cioè tra 550 e 600 Euro circa. Non resta dunque che aspettare l'evento di lancio di OnePlus 11, già fissato per il 7 febbraio 2023.