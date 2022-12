OnePlus 11, l'attesa sta per terminare: nuove foto regalano enormi conferme!

Direttamente dalla TENAA arriva una nuova immagine del presunto OnePlus 11. Protagonista assoluto in questo epilogo del 2022, abbiamo da poco assistito anche a una serie di annunci da parte dell'azienda di Pete Lau e soci, che ci hanno rivelato qualcosa in più in attesa del suo reveal.

Il teaser ufficiale di OnePlus 11, per esempio, ha confermato la forma del camera bump già trapelato in rete negli scorsi mesi, mettendo la parola fine su questo lungo dibattito.

Quanto alle specifiche, la presenza dello Snapdragon 8 Gen2 è ormai praticamente certa, così come il resto della scheda tecnica di OnePlus 11 non serba più grossi segreti proprio grazie alla stessa TENAA: un modello avanzato, con i giusti innesti e meritati upgrade rispetto alla scorsa generazione, confermandone anche il punto prezzo, che dovrebbe oscillare tra i 650 e gli 800 euro a seconda del taglio.

Grazie alla foto che troverete in calce, invece, i fan più accaniti del brand troveranno finalmente una conferma cruciale: il ritorno sul fianco destro dello slider fisico per i preset sonori. Una feature a cui è difficile rinunciare una volta provata, persa per strada nel corso dell'ultima generazione insieme alle certificazioni di resistenza ai liquidi e alla polvere, sulla cui presenza nel contesto del nuovo OnePlus 11 invece c'è ancora un alone di mistero.