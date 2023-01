OnePlus 11, trapela la variante global: leakate le specifiche del modello europeo

A una decina di giorni dal lancio cinese di OnePlus 11, pare che il top di gamma di OnePlus sia ormai pronto a fare il suo debutto anche in occidente. Per questo, nelle scorse ore sono trapelate le specifiche tecniche di OnePlus 11 Global, ovvero della variante dello smartphone destinata ai mercati europei e asiatici.

Il debutto globale di OnePlus 11 è già stato fissato per il 7 febbraio 2023, a poco più di un mese di distanza da quello cinese. Generalmente, la variante global e quella cinese dei device OnePlus sono molto simili tra loro, quando non del tutto identiche: sembra che questo sia il caso anche di OnePlus 11, almeno stando alla scheda tecnica leakata dal portale MySmartPrice.

Il sito web, infatti, spiega che OnePlus 11 avrà un SoC Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm in versione standard, dunque realizzato con nodo a 4 nm e con una frequenza massima di 3,19 GHz sul Core più performante. Lo smartphone, inoltre, manterrà i 16 GB di RAM della variante cinese, nonostante alcuni avessero previsto una riduzione della memoria a 12 GB nel "salto" verso i mercati internazionali.

MySmartPrice, poi, conferma che OnePlus 11 arriverà con Android 13 preinstallato, insieme alla Custom ROM OxygenOS. Lato batteria, inoltre, lo smartphone avrà una cella da 5.000 mAh e manterrà la ricarica rapida a 100 W. Quest'ultimo dato è piuttosto importante, poiché una delle specifiche più ritoccate (solitamente al ribasso) nel passaggio dal mercato cinese a quello occidentale per gli smartphone è proprio la velocità di ricarica. Tuttavia, dopo che OnePlus 10T è stato lanciato con fast charging a 125 W negli Stati Uniti e a 150 W in Europa, era improbabile che il suo successore facesse un deciso salto indietro in tal senso.

Conclude la scheda tecnica del device un sistema triple-camera composta da una lente principale da 50 MP con tuning Hasselblad, un obiettivo ultra-grandangolare da 48 MP e un teleobiettivo da 32 MP, insieme ad una selfie-camera da 16 MP. Lo schermo dello smartphone, infine, sarà un display AMOLED da 6,7" con risoluzione 2K e refresh rate da 120 Hz.