OnePlus 11 ufficiale in Cina: arriva con fotocamera Hasselblad e Snapdragon 8 Gen2

Il lancio di OnePlus 11 è stato anticipato al 4 gennaio in Cina: puntuale come un orologio svizzero, dunque, il colosso cinese ha svelato al pubblico il suo nuovo top di gamma nelle scorse ore, insieme ad un paio di auricolari TWS, le OnePlus Buds Pro 2. Ecco tutte le caratteristiche del device.

Vi ricordiamo che il lancio globale di OnePlus 11 è fissato per il 7 febbraio prossimo, ma è improbabile che le specifiche del telefono cambino nel passaggio dall'edizione cinese a quella internazionale. In ogni caso, come già ci hanno spiegato i rumor sulla scheda tecnica di OnePlus 11, lo smartphone avrà un chipset Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm e una RAM LPDDR5x fino a 16 GB, a seconda della versione del device acquistata dall'utente. Lo storage, invece, sarà un UFS 4.0 fino a 512 GB.

Lato schermo, invece, lo smartphone avrà un display OLED da 6,7" con refresh rate a 120 Hz, mentre la batteria del device sarà da 5.000 mAh e godrà della ricarica rapida cablata a 100 W: si tratta in questo caso di un aumento netto rispetto a OnePlus 10 Pro, che supportava il fast charging fino a 80 W, ma anche di una riduzione rispetto a OnePlus 10T, che arrivava a 150 W. In ogni caso, OnePlus ha lanciato anche un nuovo caricatore a 100 W con doppia porta USB-C, pensato appositamente per il suo smartphone top di gamma.

Il punto forte del device, comunque, sarà la sua fotocamera, che godrà ancora una volta del tuning di Hasselblad. Il setup consiste di un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP con OIS, di un ultra-grandangolo Sony IMX581 con autofocus, e di un sensore terziario Sony IMX709 da 32 MP con teleobiettivo 2x. Sullo schermo frontale, invece, il device ha un sensore da 16 MP.

Lato connettività, poi, abbiamo il supporto per il dual SIM, per il 5G, il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.3, oltre ovviamente all'NFC e ad un connettore USB-C. Le dimensioni del device, infine, saranno pari a 163,1 x 74,1 x 8,53 millimetri, con un peso di 205 grammi. OnePlus 11 sarà lanciato in Cina nelle tre varianti 12/256, 16/256 e 16/512 GB: il prezzo va da 3.999 a 4.899 Yuan, ossia da 545 a 670 Euro al cambio attuale.