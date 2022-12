OnePlus 11 si fa vedere in render dettagliati: primo sguardo allo smartphone

In seguito alla questione del lancio anticipato di OnePlus 11, torniamo ad approfondire su queste pagine il dispositivo. Infatti, sono stati pubblicati sul Web diversi render dettagliati, che consentono di dare un primo sguardo allo smartphone.

A tal proposito, come riportato da Android Police e Gizchina, l'azienda ha iniziato a mostrare il suo futuro dispositivo, mettendo in luce, come potete vedere nelle immagini presenti in calce alla notizia, due colorazioni. Chiaramente, si fa riferimento alla possibilità di scegliere tra Black e Green, ma non è solamente questo a farsi notare nei render.

Il retro dello smartphone mette infatti in luce un imponente comparto fotografico circolare Hasselblad, che include, al netto del flash LED, tre sensori fotografici. Insomma, sembra ormai che quanto si è visto nell'arco dell'ultimo periodo nelle foto emerse su OnePlus 11 sia confermato, dato che i render mostrano un design del tutto simile a quanto trapelato in precedenza.

Non resta a questo punto che attendere la presentazione di OnePlus 11, che ricordiamo dovrebbe avvenire a inizio 2023 (ad esempio, si fa riferimento al 4 gennaio 2023 per quel che riguarda il reveal relativo al mercato cinese). Per il resto, se siete interessati a saperne di più in merito a quanto si è vociferato ultimamente lato prezzo e scheda tecnica, potrebbe interessarvi approfondire i più recenti rumor su OnePlus 11.