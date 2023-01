Anche OnePlus 11R sarà lanciato il 7 febbraio, ma arriverà in Italia?

Mentre OnePlus 11 si appresta al lancio in Europa, con un evento già programmato per il 7 febbraio, pare che nella stessa cornice OnePlus lancerà anche un altro smartphone, anche se forse quest'ultimo sarà limitato ad alcuni mercati specifici. A rivelare la notizia è stata nientemeno che Amazon.

Il colosso dell'ecommerce, infatti, ha svelato per errore che anche OnePlus 11R 5G arriverà il 7 febbraio, e sarà mostrato durante l'evento di presentazione di OnePlus 11 per il mercato occidentale. Finora, pochissimi leaker si erano sbilanciati sull'esistenza di OnePlus 11R, che comunque non è neanche stato messo in commercio in Cina.

Sicuramente, OnePlus 11R arriverà in India e in altri mercati asiatici, mentre sembra che non verrà presentato per il mercato cinese e quello europeo. In Europa, d'altro canto, la linea R non è mai arrivata, mentre in Cina quest'ultima è stata rilasciata, a partire dallo scorso anno, con il branding "Ace". Staremo a vedere, dunque, se OnePlus presenterà un Ace 2 nei prossimi mesi destinato a Pechino e al suo mercato.

In termini tecnici, pare che OnePlus 11R avrà un Soc Snapdragon 8+ Gen1, configurandosi cioè come una variante di fascia medio-alta dello OnePlus 11, che invece vanta un chipset Snapdragon 8 Gen2 di nuova generazione. Il device dovrebbe poi avere una RAM fino a 16 GB e uno storage fino a 512 GB. In calce, invece, trovate riportata l'immagine promo erroneamente pubblicata da Amazon, che ci mostra parte del pannello posteriore dello smartphone.

Inoltre, OnePlus 11R avrà uno schermo AMOLED da 6,7" con refresh rate a 120 Hz e una selfie-camera da 16 MP. Il device, poi, dovrebbe avere tre fotocamere posteriori, le cui specifiche restano però sconosciute. Sempre durante l'evento del 7 febbraio, infine, la compagnia cinese dovrebbe annunciare anche la sua OnePlus TV Q2 Pro e la prima tastiera meccanica targata OnePlus.