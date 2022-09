OnePlus 11R, trapela la scheda tecnica: non ci sarà la ricarica a 150 W.

Neanche OnePlus, quest'anno, è rimasta al sicuro dai leak sui suoi nuovi smartphone. Al contrario, solo una settimana fa è trapelata la scheda tecnica completa di OnePlus 11 Pro, mentre oggi è la volta del mediogamma OnePlus 11R, le cui specifiche sono già apparse in rete.

Questa volta, se vogliamo, il leak è persino peggiore di quello relativo a OnePlus 11 Pro, perché di OnePlus 11R non si sospettava nemmeno l'esistenza fino a oggi. Insomma, quello che sembrava essere un segreto gelosamente custodito dal produttore cinese di smartphone è infine diventato di pubblico dominio. A pubblicare la scheda tecnica, comunque, sono i colleghi di MySmartPrice.

OnePlus 11R, innanzitutto, dovrebbe essere un successore dello smartphone mediogamma OnePlus 10R, lanciato lo scorso aprile e che di fatto rappresenta il modello "base" della linea OnePlus 10, che manca di uno OnePlus 10 "liscio". Anche OnePlus 11R, dunque, potrebbe ricoprire lo stesso ruolo nella lineup di quest'anno.

Ad ogni modo, secondo MySmartPrice OnePlus 11R avrà uno schermo AMOLED FullHD+ da 6,7", con risoluzione pari a 1.080 x 2.412 pixel e refresh rate fisso a 120 Hz. Lo smartphone avrà un chipset Snapdragon 8+ Gen1, e non lo Snapdragon 8 Gen2 del modello Pro. Infine, il device sarà messo in vendita nelle due versioni con RAM da 8 GB e da 12 GB e con storage da 128 o da 256 GB.

Per quanto riguarda le fotocamere, sicuramente non ci sarà lo stesso sensore da 1" di OnePlus 11 Pro: al contrario, sotto la scocca di OnePlus 11R troveremo una fotocamera principale da 50 MP, un ultra-grandangolo da 8 MP e una lente macro da 2 MP. Sullo schermo, invece, ci sarà una selfie-camera con tecnologia punch-hole da 16 MP: insomma, una dotazione standard per un device di fascia media. Infine, la batteria sarà pari a 5.000 mAh e supporterà la ricarica rapida a 100 W, nettamente inferiore ai 150 W di OnePlus 10R.