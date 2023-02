OnePlus 11R, sarà un vero flagship killer: scheda tecnica e fotocamera da top di gamma

Non solo OnePlus 11: anche OnePlus 11R verrà lanciato il 7 febbraio, anche se la sua uscita potrebbe essere limitata pochi mercati internazionali. Una serie di nuovi leak, ora, ci svela che OnePlus 11R sarà rebrandizzato come OnePlus Ace 2 sul mercato cinese, mostrandoci anche alcune delle specifiche del device.

Stando a quanto riportato da GizmoChina, infatti, OnePlus 11R sarà destinato ai mercati globali, anche se non è chiaro in quali mercati nello specifico verrà lanciato lo smartphone. Invece, OnePlus Ace 2 sarà la versione cinese del medesimo smartphone: anche l'anno scorso, OnePlus 10R, riservato al mercato indiano, era stato pubblicato con il nome di OnePlus Ace in Cina.

Un nuovo teaser pubblicato dalla stessa OnePlus su Weibo, oggi, ha spiegato che OnePlus Ace 2 avrà una fotocamera Sony IMX890 come proprio obiettivo principale, confermando che sia OnePlus Ace 2 che OnePlus 11R monteranno lo stesso sensore di OnePlus 11. Ciò significa che i due smartphone avranno una fotocamera da vero e proprio top di gamma, nonostante un prezzo decisamente più contenuto rispetto al flagship della stessa lineup. Sfortunatamente, la fotocamera non avrà il tuning di Hasselblad, presente invece su OnePlus 11 "standard".

Di recente, inoltre, sempre GizmoChina ha confermato che OnePlus 11R avrà una RAM LPDDR5x, più avanzata di quella di molti smartphone top di gamma e in pari con quella di OnePlus 11. Anche in termini di dimensioni della RAM, il telefono sembra ripescare dal "fratello" di fascia alta, con una memoria da 12 GB o 16 GB, a seconda della versione prescelta dall'utente.

Infine, OnePlus Ace 2 avrà uno schermo OLED da 6,74" con una risoluzione 1,5K e con un refresh rate da 120 Hz. Sotto lo schermo troveremo un sensore per le impronte digitali, mentre lo smartphone avrà un SoC Snapdragon 8+ Gen1, una batteria da 5.000 mAh e Android 13 preinstallato.