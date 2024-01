OnePlus 12 e 12R, leakato il prezzo internazionale: costeranno meno del previsto?

Già da tempo sappiamo che OnePlus 12 e OnePlus 12R usciranno il 23 gennaio in Europa, a quasi due mesi dal lancio cinese (avvenuto invece a inizio dicembre). Dei due smartphone conosciamo design e caratteristiche, ma il prezzo di OnePlus 12 e 12R resta un segreto. O meglio, lo è rimasto fino ad oggi.

Nelle scorse ore, infatti, il portale WCCFTech ha riportato il prezzo internazionale dei due smartphone cinesi. Il prezzo, purtroppo, è in Dollari, mentre una conversione "uno a uno" in Euro è quasi certamente fuori discussione. Tuttavia, si tratta pur sempre di un ottimo indicatore degli eventuali aumenti (o diminuzioni) di prezzo dei due device rispetto ai predecessori.

Partiamo dunque con il top di gamma: OnePlus 12 costerà 799 Dollari nella versione "base" con 12 GB di RAM e storage da 256 GB. In Italia, lo scorso anno OnePlus 11 aveva un prezzo di 849 Euro al lancio. Dunque OnePlus ha abbassato il prezzo del suo nuovo flagship? Non proprio: negli Stati Uniti, infatti, OnePlus 11 partiva da 699 Dollari nella versione 8/128 GB, mentre la variante 16/256 GB ne costava 799. Anche considerato l'aumento delle specifiche di partenza, insomma, il device ha un prezzo leggermente superiore rispetto allo scorso anno.

Tuttavia, OnePlus 12 costerà meno di OnePlus 10 Pro, che è stato lanciato un paio d'anni fa sul mercato internazionale al prezzo di 899 Dollari (999 Euro in Europa). Dovendoci sbilanciare, insomma, possiamo aspettarci che in Italia il nuovo device di OnePlus costerà tra gli 849 e gli 899 Euro, dunque poco più di OnePlus 11 ma comunque meno di OnePlus 10 Pro.

Per quanto riguarda il modello "mediogamma" (un vero e proprio flagship killer, in realtà), pare che OnePlus 12R costerà soli 499 Dollari al lancio: un prezzo veramente ottimo, specie se ricordiamo che la scheda tecnica di OnePlus 12R è decisamente intrigante sotto ogni punto di vista. Difficile ipotizzare un prezzo europeo per il dispositivo, vista la mancanza di predecessori confrontabili (OnePlus 11R è rimasto confinato alla Cina, lo scorso anno): un MSRP attorno ai 600 Euro, però, ci sembra plausibile.