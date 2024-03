OnePlus 12 5G 16/512GB tuo a meno di 1000 Euro su Amazon oggi!

C’è spazio anche per gli smartphone in giornata odierna tra gli sconti di Amazon. Il colosso di Seattle quest’oggi propone una promozione molto interessante sullo smartphone OnePlus 12, che scende sotto i 1000 Euro.

ACQUISTA SUBITO



OnePlus 12 5G nella variante con 16GB di RAM e 512GB di storage è disponibile a 995,49 Euro, il 9% in meno rispetto ai 1099 Euro di listino. La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 22 Aprile ed il 27 Maggio 2024: i tempi d’attesa sono elevati ed il colosso di Seattle indica che lo smartphone viene generalmente spedito entro 1-2 mesi. La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, che però non propone il pagamento in cinque o dieci rate mensili Amazon.

La fotocamera principale dello smartphone è da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, grandangolo da 48 megapixel e sensore per ritratti da 48 megapixel, mentre sotto la scocca troviamo lo Snapdragon 8 Gen 3 come chipset. La batteria è da 5400 mAh con supporto alla ricarica SUPERVOOC a 100W che porta la percentuale da 1 a 100% in 26 minuti. Il display è AMOLED Super Fluid 2K a 120Hz da 6,82 pollici con tecnologia LTPO che scala il refresh rate da 1Hz a 120Hz.