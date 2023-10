OnePlus 12 dietro l'angolo: per un leak avrà un display 'migliore di quelli di Samsung'

Più il lancio di OnePlus 12 si avvicina e meno sono le specifiche del device ancora avvolte nell'ombra. Nelle scorse ore, addirittura, un leaker si è gettato in un ardito confronto: dalla Cina, infatti, arriva un'indiscrezione secondo cui lo schermo di OnePlus 12 sarà il migliore di sempre, superando persino i display di Samsung.

La notizia arriva da Digital Chat Station, che l'ha riportata sul suo profilo Weibo: sono stati i colleghi di GizmoChina a diffonderla poi per il pubblico internazionale. Prima di analizzare le indiscrezioni, è bene fare una precisazione: OnePlus sta collaborando con BOE - e non con Samsung - al display del suo nuovo top di gamma. Poche ore dopo il leak di Digital Chat Station, inoltre, GSMArena ha spiegato che BOE lancerà un nuovo schermo per smartphone il 24 ottobre, con delle specifiche spaccamascella.

Il leaker cinese ha spiegato che lo schermo di OnePlus 12 si chiama "Dongfang" e arriverà con una risoluzione 2K e dei bordi ricurvi, come abbiamo già visto nei render leakati di OnePlus 12. In particolare, si tratterà di un pannello OLED curvo da 6,82": uno dei più grandi sulla piazza, insomma. Quest'ultimo avrà una risoluzione da ben 3.168 x 1.440 pixel e un refresh rate a 120 Hz con tecnologia LTPO e PWM Dimming a 2.160 MHz, che dovrebbe garantire un comfort visivo senza precedenti.

Digital Chat Station ha poi aggiunto che "Dongfang riporterà OnePlus al top del mercato in termini di display, sorpassando direttamente gli schermi di Samsung! Al momento, il display di OnePlus 12 è il migliore della sua categoria in termini di colori, protezione per gli occhi e luminosità. Inoltre ha tante tecnologie esclusive. È il momento di riportare OnePlus alla gloria di OnePlus 7 Pro!".

Incrociando i dati con quelli contenuti nel poster di annuncio dello schermo di BOE, che trovate in calce a questa notizia, scopriamo anche il display di OnePlus 12 arriverà a 3.000 nits di luminosità di picco, superando tutti gli altri schermi sul mercato. Resta ovviamente da vedere se anche Samsung riuscirà a raggiungere valori simili con i suoi Galaxy S24, in arrivo all'inizio del prossimo anno.



Come vi abbiamo spiegato qualche riga fa, il nuovo pannello verrà svelato il 24 ottobre: nello stesso giorno Qualcomm annuncerà lo Snapdragon 8 Gen3, il suo chipset di nuova generazione. Possibile che, poche ore dopo BOE e Qualcomm, sia la stessa OnePlus ad annunciare OnePlus 12 per il mercato internazionale?