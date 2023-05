OnePlus 12 in arrivo con fotocamera periscopica e Snapdragon 8 Gen3? Il leak

Al Mobile World Congress abbiamo scoperto che OnePlus lancerà uno smartphone pieghevole nel corso del 2023. Questo device foldable, però, non sarà l'unico prodotto dell'azienda cinese in arrivo quest'anno: al contrario, sono appena emersi in rete i primi rumor sul top di gamma OnePlus 12, che ne anticipano la scheda tecnica.

Secondo il tipster cinese Digital Chat Station, un'autorità nel mondo degli smartphone cinesi, OnePlus migliorerà la fotocamera di OnePlus 12 rispetto a quella (già ottima) del suo top di gamma di quest'anno, OnePlus 11. Dopo che OnePlus 11 è stato lanciato con fotocamera Hasselblad, in particolare, il produttore cinese di telefoni dovrebbe focalizzarsi su una nuova lente periscopica.

Nello specifico, il leak di Digital Chat Station riporta che "OnePlus e Realme avranno entrambi delle lenti periscopiche [sui top di gamma del 2023; ndr]. Al momento queste ultime sono in fase di testing, e non saranno tutte delle OV64B". Dunque, secondo il tipster OnePlus non userà l'obiettivo OmniVision 64B, comunemente utilizzato sui teleobiettivi di molti smartphone cinesi, preferendo invece una lente periscopica con zoom ottico, anche se per ora non sappiamo quale sarà il suo produttore.

Al momento, comunque, OnePlus 11 ha uno zoom ottico 2x: una feature decisamente interessante per uno smartphone con un costo inferiore rispetto a quello dei flagship della concorrenza, che però non si avvicina né allo zoom ottico 5x di Google Pixel 7 Pro né tantomeno a quello 10x di Samsung Galaxy S23 Ultra. Con la nuova lente, dunque, OnePlus dovrebbe recuperare almeno in parte lo svantaggio sulle compagnie rivali.

Inoltre, sempre Digital Chat Station, confermando che OnePlus 12 avrà un SoC con codename SM-8650, sembra aver anticipato che lo smartphone utilizzerà un chip Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, reiterando anche per quest'anno la scelta del colosso cinese di puntare tutto su una scheda tecnica da top di gamma per la sua proposta di fascia alta.