OnePlus 12 in arrivo: sarà lanciato in contemporanea in tutto il mondo?

Ormai OnePlus 12 è dietro l'angolo: la stessa OnePlus, d'altro canto, ha già iniziato a dare le prime indicazioni sulle specifiche dello smartphone, parlando del suo display e della sua fotocamera. Ora, OnePlus 12 è stato certificato da diversi enti regolatori in giro per il mondo: che il lancio sia solo questione di giorni?

A inizio novembre, vi avevamo riportato che OnePlus 12 era stato certificato in Cina dall'ente per le telecomunicazioni di Pechino 3C: considerato che il lancio cinese di OnePlus 12 è imminente, con una release fissata tra fine novembre e inizio dicembre, era ovvio che il device sarebbe stato approvato dai regolatori nazionali già entro metà novembre. Tuttavia, negli ultimi giorni lo smartphone ha ottenuto il via libera anche delle certificazioni IMDA, TDRA e EEC.

Per chi non lo sapese, la IMDA è l'ente regolatore delle telecomunicazioni di Singapore, mentre la EEC è il suo omologo russo e la TDRA svolge le stesse funzioni negli Emirati Arabi Uniti. La certificazione di OnePlus 12 in tre Paesi appartenenti a mercati e regioni diverse tra loro sembra dunque suggerire un lancio in contemporanea mondiale per OnePlus 12, o quantomeno un arrivo dello smartphone in Asia ed Europa a qualche settimana al massimo dal suo rilascio in Cina. Per questo, molti leak stanno già parlando di un'uscita di OnePlus 12 a gennaio 2024 sui principali mercati globali.

Sfortunatamente, i tre listing delle certificazioni IMDA, TDRA e EEC non dicono nulla sul nuovo top di gamma di Pete Lau e soci. Dal database 3C, invece, sappiamo che OnePlus 12 avrà una batteria da 5.400 mAh con ricarica rapida cablata a 100 W e wireless a 50 W. È stata invece la stessa OnePlus a fornirci diverse informazioni sul suo prossimo flagship: per esempio, è già confermato che OnePlus 12 avrà uno Snapdragon 8 Gen3 come proprio SoC, al punto che del chip sono già comparsi alcuni benchmark in rete. Poi ci sarà uno schermo co-sviluppato da BOE e OnePlus, mentre anche il sensore next-gen Sony Lytia dello smartphone è frutto di una collaborazione del colosso cinese con Sony.