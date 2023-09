OnePlus 12 avrà quattro fotocamere? I nuovi render lo suggeriscono

Secondo gli esperti, OnePlus 12 arriverà a gennaio 2024 sul mercato occidentale, dopo un lancio nel corso dell'autunno su quello cinese. Nonostante la release del dispositivo non sia imminente, sono già spuntati online dei render aggiornati di OnePlus 12 che mostrano alcune modifiche al suo vano fotocamere.

Le immagini leakate da OnLeaks e dal portale MySmartPrice mostrano un device del tutto simile a quello già rivelato dai primi render di OnePlus 12, risalenti all'inizio dell'estate. Tuttavia, possiamo notare che il posizionamento dei sensori della fotocamera è stato modificato: quest'ultimo, infatti, non sarà più identico a quello di OnePlus 11, ma sarà molto più simile a quello degli smartphone flagship di OnePlus delle generazioni precedenti.

In particolare, nella "riga" superiore del camera bump di OnePlus 12 troviamo la fotocamera principale e l'ultra-grandangolo, mentre nella "riga" inferiore abbiamo la lente periscopica e un quarto sensore, invece assente nei render precedenti. Il LED del flash, a questo giro, sembra essere posizionato nell'angolo in alto a sinistra del vano fotocamere, mentre non abbiamo alcuna idea di cosa possa essere la misteriosa quarta lente apparsa nelle nuove immagini.

Per di più, pare che su OnePlus 12 non troveremo il logo di Hasselblad, che sarà sostituito da una semplice "H" nel font dell'azienda svedese. Vi ricordiamo che Hasselblad ha già curato la fotocamera di OnePlus 11, sulla quale era però presente il nome per intero dell'azienda. Con ogni probabilità, questa modifica di design, così come lo spostamento del flash, dipende dall'inclusione della quarta lente nell'ultima versione di OnePlus 12.

Per il resto, invece, il render non porta con sé alcuna novità significativa. OnePlus 12 avrà l'alert slider di OnePlus, che fortunatamente non verrà messo da parte dall'azienda cinese. Similmente, sulla sinistra troveremo due tasti per il volume, mentre sulla destra ci sarà ancora il pulsante di accensione e spegnimento del device. Lo schermo sarà di nuovo curvo e avrà dei bordi ridotti, mentre la selfie-camera di OnePlus 12 sarà posizionata in alto al centro dello schermo del dispositivo.