OnePlus 12 avrà soli 4 anni di aggiornamenti: il Presidente di OnePlus spiega il motivo

Mentre OnePlus 12 riceve tante feature legate all'IA (anche se, per ora, solo in Cina), è la stessa OnePlus a sbilanciarsi e a confermare la politica di aggiornamento del suo top di gamma appena lanciato in occidente. Sfortunatamente, mentre il grosso delle aziende "vola" verso i 5-7 anni di aggiornamenti, OnePlus resta indietro.

Negli scorsi mesi vi abbiamo parlato del supporto software esteso per Pixel 8 e 8 Pro, che riceveranno ben sette anni di aggiornamenti da parte di Google. Analogamente, anche i Samsung Galaxy S24 saranno molto longevi, con una durata del supporto software pari ai flagship Google. Invece, OnePlus 12 si limiterà a quattro o cinque anni di aggiornamenti software e di patch di sicurezza.

In un'intervista rilasciata alla stampa cinese - riportata per il pubblico occidentale da GizmoChina - il Presidente di OnePlus Kinder Liu ha spiegato che OnePlus 12 riceverà aggiornamenti per quattro anni e patch di sicurezza per altri dodici mesi: il supporto software, insomma, finirà tra il 2028 e il 2029. Una politica di aggiornamento che potrebbe far storcere il naso a diversi fan, considerato che ormai OnePlus 12 è un top di gamma fatto e finito.

Tuttavia, dietro alla scelta del colosso cinese c'è una linea ben precisa: Liu, infatti, ha spiegato che "agli utenti non importano le politiche di aggiornamento software, o almeno non solo. Si tratta anche di una questione di fluidità dello smartphone e di esperienza utente". Parole piuttosto controverse, che potrebbero spingere alcuni fan verso altri device (a proposito: se siete ancora indecisi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di OnePlus 12).

Liu ha poi paragonato OnePlus 12 ad un sandwich - sì, avete capito bene - dicendo che "dovete immaginare lo smartphone come un sandwich. Alcuni produttori stanno dicendo che l'imbottitura del panino - il software del telefono - sarà ancora commestibile tra sette anni. Ciò che non vi stanno dicendo è che il pane all'esterno - l'esperienza utente - potrebbe iniziare ad ammuffire dopo quattro anni. Improvvisamente, una politica di aggiornamento di sette anni non importa più così tanto, perché il resto dell'esperienza utente è terribile".