OnePlus 12 si avvicina, con porta USB 3.2 e supporto alla ricarica wireless?

A pochi giorni dai rumor sul display di OnePlus 12, emergono nuove indiscrezioni sulla scheda tecnica del prossimo smartphone targato OnePlus. A pubblicarle Digital Chat Station, che si sofferma sull’ingresso USB.

A quanto pare, OnePlus 12 sarà dotato di una porta USB 3.2, oltre che di un modulo per la ricarica wireless da 50W. OnePlus 11, per fare un confronto, è dotato di un ingresso USB 2.0 e non dispone del supporto per la ricarica wireless, il che lo rende più scomodo da usare per coloro che sono soliti affidarsi alla ricarica senza fili.

Lo stesso leaker osserva anche che OnePlus 12 arriverà con un sensore ad infrarossi e con una telecamera periscopica, di cui già si è parlato in passato. A livello di certificazioni, il dispositivo potrebbe essere resistente a polvere ed acqua, ma a riguardo non sono emerse conferme o smentite.

La scheda tecnica finora trapelata parla di un display OLED LTPO da 120Hz con luminosità di picco di 3000 nit e risoluzione QHD+. Sotto la scocca dovrebbe trovare spazio lo Snapdragon 8 Gen 3 con RAM LPDDR5x ed archiviazione UFS 4.0. Il comparto fotografico dovrebbe utilizzare una tripla fotocamera con sensore SOny IMX966 da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, unità ultrawide Sony IMX581 da 48 megapixel e sensore periscopico 3x OmniVision OV64B da 64 megapixel. La batteria dovrebbe essere da 5.400 mAh con supporto alla ricarica veloce da 100W.