OnePlus 12, batteria da urlo: 5.400 mAh con ricarica wireless a 50 W, per un leak

Ormai OnePlus 12 è dietro l'angolo: il lancio del device (sicuramente in Cina, forse anche nel resto del mondo) dovrebbe essere previsto per il mese di dicembre. E mentre lo smartphone top di gamma si avvicina, le specifiche di OnePlus 12 trapelano online: oggi, per esempio, tocca a batteria e fast-charging, che saranno da battery-phone!

Dopo i leak sul ritorno della ricarica wireless su OnePlus 12, un'ulteriore conferma è arrivata dal listing dello smartphone sul database della certificazione cinese 3C, riportato dai colleghi di GSMArena. La parte più interessante del listing riguarda certamente la velocità di fast charging cablato di OnePlus 12, che arriverà fino a 100 W, mantenendosi così sullo stesso standard già imposto lo scorso anno con OnePlus 11.

Non stupisce dunque che anche l'alimentatore incluso nella confezione del dispositivo sarà lo stesso da 11V/91A dello scorso anno. La vera novità, invece, sarà la ricarica rapida wireless a 50 W, che dovrebbe dunque fare il suo ritorno su OnePlus 12 dopo aver saltato l'ultima generazione di prodotti OnePlus. Ciò dovrebbe anche confermare che il nuovo top di gamma cinese avrà un pannello posteriore in vetro o in un altro materiale adatto alla ricarica wireless.

Infine, sembra proprio che la batteria di OnePlus 12 sarà enorme: 5.400 mAh, secondo il listing della 3C. Ciò farebbe dunque del top di gamma OnePlus uno degli smartphone dalla batteria più capiente in circolazione, superando qualsiasi altro flagship di attuale generazione. Considerato però che OnePlus 12 avrà uno schermo next-gen con una luminosità molto elevata, è difficile dire se le dimensioni incrementate della cella di ricarica garantiranno anche un'autonomia maggiore dello smartphone o meno.

In ogni caso, in termini puramente numerici possiamo aspettarci che OnePlus 12 sia un vero e proprio battery-phone, surclassando tutti i rivali sotto questo punto di vista. In parallelo, però, già sappiamo che OnePlus 12 punterà tutto sulla fotocamera, implementando un sensore Sony Lytia di nuova generazione: che il 2023 sia la volta buona per OnePlus?