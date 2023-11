OnePlus 12 sarà un cameraphone? Confermato il nuovo sensore Lytia di Sony

Ormai OnePlus 12 è alle porte: per chiudere il cerchio sul device, oggi, è stata la stessa OnePlus a confermare che il suo nuovo top di gamma userà un sensore Sony Lytia di nuova generazione. Ma che cosa sono, esattamente, i sensori Sony Lytia?

La linea di obiettivi Sony Lytia risale al 2022 e rappresenta un rebranding della precedente linea di sensori sviluppati da Sony Semiconductor Solutions. Di recente, OnePlus Open ha montato sensori Lytia sulle proprie fotocamere, mentre le altre compagnie produttrici di smartphone non si sono ancora "convertite" alla nuova lineup di obiettivi del colosso giapponese.

A quanto pare, comunque, il sensore di OnePlus 12 sarà diverso da quello di OnePlus Open: esso dovrebbe chiamarsi Sony LYT-900 e avere dimensioni da 1", insieme ad una risoluzione ancora sconosciuta. Secondo GizmoChina, questo sensore sarà semplicemente una versione ottimizzata del Sony IMX989, che già rappresenta lo stato dell'arte delle fotocamere per smartphone. Ovviamente, l'obiettivo dovrebbe essere la fotocamera principale di OnePlus 12, affiancandosi ad un ultra-grandangolo e ad un teleobiettivo 3x.

L'annuncio ufficiale di OnePlus e Sony, avvenuto tramite il poster che trovate in calce a questa notizia, spiega che il Sony Lytia LYT-900 sarà un sensore CMOS a due livelli, che utilizzerà cioè due strati diversi per i transistor e per i fotodiodi, permettendo all'obiettivo di catturare una quantità maggiore di luce e di produrre immagini di qualità più elevata.

Il LYT-900 è stato realizzato da Sony in collaborazione con BBK Electronics, l'"azienda madre" di OnePlus. Benché OnePlus 12 sarà il primo device ad utilizzare il sensore, quest'ultimo farà il suo debutto anche su altri dispositivi dei produttori che fanno capo a BBK Electronics: per esempio, esso dovrebbe arrivare anche su OPPO Find X7 Pro e su Vivo X100 Pro+.



Dopo un periodo iniziale di esclusiva, però, l'obiettivo dovrebbe debuttare anche su smartphone di aziende rivali, come Xiaomi 14 Ultra, che potrebbe arrivare nel 2024 con la nuova lente Sony come sua fotocamera principale.