OnePlus 12 compare su AnTuTu: confermato lo Snapdragon 8 Gen3, il punteggio delude?

Dopo aver scoperto le incredibili specifiche del display di OnePlus 12, l'unico segreto che circonda ancora lo smartphone top di gamma di OnePlus riguarda la sua scheda tecnica. Fortunatamente, a darci qualche informazione in più sul device è un benchmark di OnePlus 12 su AnTuTu.

Il punteggio raggiunto da OnePlus 12 su AnTuTu - riportato dai colleghi di GSMArena - è di circa 2,11 milioni di punti. Si tratta di un dato inferiore ai 2,13 milioni di punti che Qualcomm considera il valore di reference per il suo Snapdragon 8 Gen3, ma c'è comunque la possibilità che i valori aumentino con la versione definitiva del software dello smartphone.

Ovviamente, il benchmark conferma che OnePlus 12 ha uno Snapdragon 8 Gen3 come suo SoC, anche se vi erano ben pochi dubbi a riguardo: la stessa Qualcomm ha infatti spiegato che il chip sarebbe stato utilizzato (anche) da OnePlus per il suo prossimo flagship. In parallelo, lo smartphone testato ha 12 GB di RAM: nelle scorse settimane, però, si è molto parlato di uno OnePlus 12 con 24 GB di RAM, che dunque dovrebbe incrementare sostanzialmente il punteggio su AnTuTu rispetto alla variante con memoria da "soli" 12 GB.

Tra le altre specifiche confermate per lo smartphone abbiamo la ricarica rapida cablata a 100 W, che dovrebbe combinarsi con il ritorno di quella wireless a 50 W, su una cella da ben 5.000 mAh. Inoltre, lo schermo di OnePlus 12 sarà un pannello OLED da 6,82" realizzato da BOE, con risoluzione pari a 3.168 x 1.440 pixel, refresh rate a 120 Hz con tecnologia LTPO e PWM Dimming a 2.160 MHz.

Infine, gli ultimi render di OnePlus 12 svelano che lo smartphone potrebbe avere ben quattro fotocamere. In ogni caso, OnePlus 12 potrebbe arrivare a dicembre sul mercato cinese, per poi ricevere una release occidentale nei primi mesi del 2024.