OnePlus 12, confermata la data di lancio globale: cerchiatela sul calendario!

Già qualche settimana fa, era stata accidentalmente svelata la data di lancio di OnePlus 12 in Europa, e l’annuncio dello smartphone per il mercato cinese è previsto per il 5 Dicembre 2023. Tuttavia, la società asiatica si sta anche preparando al lancio globale.

OnePlus infatti ha dato il via alla campagna di marketing che porterà, il 24 Gennaio 2024, al reveal di OnePlus 12 sul mercato globale. Le regioni interessate dal lancio includono Europa, Stati Uniti ed India. Proprio la pagina di OnePlus India suggerisce che il 23 Gennaio 2024 è il “giorno prima dell’evento di lancio di OnePlus 12”, il che vuol dire che la presentazione a livello globale è prevista per il 24 Gennaio 2024, in linea con quanto trapelato in precedenza.

Le prime specifiche confermate da OnePlus includono 24GB di RAM LPDDR5X, 1 terabyte di spazio di archiviazione UFS 4.0, processore Snapdragon 8 Gen 3, display BOE X1 da 6,8 pollici con risoluzione 2K e luminosità di picco di 2600 nits. Sulla base delle indiscrezioni invece la fotocamera principale dovrebbe essere basata sul sensore Sony lYT 808 con sistema di telecamere HyperTone. Nessuna conferma, almeno al momento, sul supporto alla ricarica a 100W. Ovviamente vi aggiorneremo man mano che emergeranno ulteriori dettagli.