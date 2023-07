OnePlus 12, abbiamo la finestra di lancio globale: arriverà prima del previsto

La finestra d'uscita di OnePlus 12 in Cina è stata leakata già a inizio luglio, quando un noto leaker ha confermato che lo smartphone verrà lanciato sul mercato cinese nel mese di dicembre 2023. Oggi, invece, un altro insider ci svela quella che potrebbe essere la finestra di lancio occidentale di OnePlus 12.

Il leaker Max Jambor, insieme a GSMArena, ha infatti spiegato che OnePlus 12 arriverà a gennaio 2024 in occidente e sul mercato indiano: il device, dunque, sarà lanciato con circa un mese di anticipo rispetto a quanto avvenuto quest'anno per il suo predecessore, dal momento che OnePlus 11 è arrivato in Italia solo lo scorso febbraio.

Stando ai render leakati di OnePlus 12 e ai rumor sulle specifiche tecniche del flagship OnePlus, sembra che OnePlus 12 sarà un top di gamma fatto e finito, con un SoC Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm, una RAM LPDDR5X da ben 16 GB e uno storage UFS 4.0 da 256 GB. Lo smartphone sarà dotato di Android 14 con la skin OxygenOS 14 fin dal lancio e avrà uno schermo AMOLED LTPO QHD+ da 6,7" con refresh rate fino a 120 Hz.

Per quanto riguarda le altre specifiche del device, invece, quest'ultimo monterà un sistema fotocamera con tre sensori, tra cui una lente principale da 50 MP, un ultra-grandangolo da 50 MP e una lente periscopica con zoom ottico 3x da 64 MP. La selfie-camera sarà da 32 MP, mentre la batteria sarà da ben 5.400 mAh, con supporto per la ricarica rapida cablata a 100 W e wireless a 50 W.

GizmoChina, invece, ha svelato che OnePlus 12 avrà un "fratello minore", chiamato OnePlus 12R, che sarà dotato di un chip Snapdragon 8 Gen2, di una RAM da 12 GB o da 16 GB e di uno storage da 256 GB, insieme ad una batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida solo cablata a 100 W. Inoltre, lo smartphone avrà uno schermo AMOLED da 6,7" con bordi incurvati, risoluzione 1,5K e refresh rate a 120 Hz.

Secondo il portale internazionale, anche OnePlus 12R arriverà a gennaio 2024 sul mercato indiano e su quello occidentale, prefigurando così una lineup di lancio globale di OnePlus 12 composta da due device, e non da uno solo (come è invece avvenuto lo scorso anno per OnePlus 11).