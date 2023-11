OnePlus 12 ha 'la fotocamera più avanzata al mondo': parola del CEO di OnePlus!

È di pochi giorni fa la conferma ufficiale che OnePlus 12 avrà un nuovo sensore Lytia di Sony come proprio obiettivo principale. Oggi, invece, è Li Jie, Presidente di OnePlus, a confermare che il nuovo obiettivo renderà OnePlus 12 lo smartphone con la fotocamera più avanzata al mondo.

Li Jie, infatti, ha spiegato che OnePlus ha collaborato con Sony ai sensori Lytia, che infatti verranno implementati dapprima sugli smartphone della compagnia cinese (non a caso, un obiettivo next-gen ha fatto già la sua comparsa nella scheda tecnica di OnePlus Open), per poi estendersi agli altri smartphone prodotti dai brand di BBK Electronics, il conglomerato che possiede OnePlus, OPPO, Realme e Vivo. Infine, i sensori Lytia arriveranno su tutti gli altri marchi di smartphone in commercio.

Secondo Jie, la fotocamera realizzata in collaborazione con Sony (e con il tuning di Hasselblad, ovviamente) garantirà un'esperienza fotografica senza precedenti, grazie al sensore di nuova generazione e agli algoritmi avanzati co-sviluppati dalle tre aziende. Il numero uno di OnePlus, infine, ha riportato che la fotocamera principale di OnePlus 12 supera quella di ogni altro smartphone nella sua categoria.

In termini tecnici, sfortunatamente, OnePlus non ha svelato di quale sensore Lytia si parli nel caso della fotocamera principale del suo nuovo flagship. Tuttavia, i rumor più recenti, riportati da GizmoChina, parlano di un obiettivo LYT-T808, le sue specifiche però restano ancora incerte. Ciò che invece è confermato è la fotocamera debutterà proprio con OnePlus 12, dal momento che non si tratterà del medesimo obiettivo già implementato sotto la socca di OnePlus Open.

Insieme al sensore Sony Lytia, sul pannello posteriore di OnePlus 12 troveremo una lente ultra-grandangolare Sony IMX-581 da 48 MP e un teleobiettivo OmniVision OV64B da 64 MP. Quest'ultimo, inoltre, dovrebbe offrire uno zoom ottico 3x, in pari con quello di altri top di gamma usciti sul mercato negli scorsi mesi.