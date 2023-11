OnePlus 12, lancio globale imminente? Avrà la ricarica a 100 W anche in Europa!

Ormai il lancio in contemporanea globale di OnePlus sembra quasi scontato: il device, che sarà presentato tra fine novembre e inizio dicembre, potrebbe arrivare in Europa entro fine 2023 o, al più tardi, all'inizio del 2024. A confermarlo sono oggi una serie di certificazioni internazionali, che hanno registrato OnePlus 12 nei loro database.

L'ultima certificazione è quella della cinese CQC, che ha fornito un CB Test Certificate a OnePlus 12. All'atto pratico, questa certificazione è pressoché identica a quella dell'altro ente cinese delle telecomunicazioni, la 3C, ma ci dà alcune importanti conferme sul device. In particolare, essa suggerisce che anche l'edizione globale di OnePlus 12 avrà la ricarica rapida cablata a 100 W tramite un cavo USB-C compatibile.

Alcuni leak sulla batteria di OnePlus 12 hanno svelato che la versione cinese del dispositivo avrà il fast charging cablato a 100 W e wireless a 50 W, ma tali velocità non sono finora state confermate per la versione globale dello smartphone: alcuni, dunque, hanno iniziato a temere che OnePlus 12 avrebbe avuto una ricarica dalla velocità limitata in occidente. Fortunatamente, però, questi dubbi sono stati fugati dalla CQC, che ha testato la versione global di OnePlus 12 (con codename CPH2581), confermando delle velocità di ricarica identiche a quelle del modello cinese.

Oltre ai 100 W, inoltre, OnePlus 12 supporterà la ricarica a 80 W, a 50 W e a 10 W, ovviamente con dei caricatori compatibili. Accanto alla CQC, comunque, vi ricordiamo che OnePlus 12 è già stato certificato dalla EEC europea, dalla IMDA di Singapore, dalla TDRA degli Emirati Arabi Uniti e da altri enti internazionali: proprio per questo motivo, molte testate sono state portate a parlare di un lancio globale contemporaneo per OnePlus 12.

In ogni caso, OnePlus 12 avrà uno Snapdragon 8 Gen3 come su SoC, insieme ad una RAM che dovrebbe arrivare finona 16 GB e ad uno storage fino a 512 GB. Inoltre, lo smartphone avrà una lente principale Sony Lytia LYT-808 da 50 MP di ultima generazione, co-sviluppato da OnePlus e Sony. Tra le altre novità dello smartphone dovremmo avere anche una batteria da 5.400 mAh e il supporto per Android 14 out-of-the-box.