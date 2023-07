OnePlus 12, nuovo leak svela le specifiche complete: un top di gamma in tutti i sensi!

Dopo aver scoperto la finestra di lancio di OnePlus 12, un'altra gigantesca indiscrezione colpisce il top di gamma di OnePlus per la fine del 2023 e gran parte del 2024. Nelle scorse ore, infatti, la scheda tecnica (quasi) completa di OnePlus 12 è comparsa in rete, svelandoci le caratteristiche salienti del dispositivo.

Per quanto riguarda lo schermo, OnePlus 12 avrà un display AMOLED LTPO con risoluzione 2K e refresh rate adattivo fino a 120 Hz. La dimensione del pannello sarà, come da tradizione, pari a 6,7", mentre i leak sembrano confermare i precedenti render di OnePlus 12, i quali stabilivano che lo smartphone avrebbe avuto una selfie-camera in posizione centrale, e non più nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Lato fotocamera, OnePlus 12 avrà un sensore da 50 MP con OIS, un ultra-grandangolo da 50 MP e un teleobiettivo da 64 MP OIS-Enabled. Quest'ultimo sensore sarà dotato di uno zoom ottico 3x. Infine, la selfie-camera sarà da ben 32 MP, mentre tutte le fotocamere godranno del tuning di Hasselblad, il cui logo comparirà ancora sulla scocca del device.

In termini tecnici, OnePlus 12 avrà uno Snapdragon 8 Gen3 come proprio SoC, che si accompagnerà ad una RAM LPDDR5X da 12 GB o da 16 GB e ad uno storage con tecnologia UFS 4.0 fino ad un massimo di 512 GB. Sembra dunque che anche in termini tecnici la nuova proposta di OnePlus non avrà nulla da invidiare ai flagship della concorrenza.

Colpisce però anche l'enorme batteria di OnePlus 12, che dovrebbe toccare addirittura i 5.400 mAh, contro i 5.000 mAh di OnePlus 11 (e del grosso degli smartphone di fascia alta attualmente in commercio). Rimarrà invece invariata la velocità di ricarica del device, che sarà pari a 100 W in caso di ricarica cablata e a 50 W in caso di ricarica wireless. Infine, OnePlus 12 avrà Android 14 preinstallato fin dal lancio.