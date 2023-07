OnePlus 12, leakata la finestra di uscita: arriverà prima del previsto!

Pioggia di leak sul nuovo smartphone top di gamma di OnePlus: dopo aver scoperto la scheda tecnica di OnePlus 12, infatti, un nuovo rumor proveniente dalla Cina ci svela quale sarà la finestra di lancio di OnePlus 12, che dovrebbe anticipare di qualche settimana quella del predecessore.

A differenza di OnePlus 11, OnePlus 12 dovrebbe arrivare a dicembre, almeno stando a quanto spiegato dal leaker Max Jambor su Twitter. Sfortunatamente, Jambor non ha diffuso ulteriori informazioni a riguardo, perciò non abbiamo una data o una settimana di lancio più definita, anche se possiamo ipotizzare che OnePlus 12 verrà lanciato nei primi giorni di dicembre, in tempo per le festività natalizie.

OnePlus 11 è stato lanciato in Cina nel mese di gennaio 2023, mentre il lancio europeo di OnePlus 11 risale al febbraio scorso. Anche OnePlus 10 Pro era stato lanciato nel mese di gennaio (del 2022, ovviamente) sul mercato cinese. Ciò significa che, con ogni probabilità, OnePlus 12 avrà un lancio anticipato di circa un mese rispetto ai predecessori. Questa mossa potrebbe dipendere dal fatto che, a quanto pare, quest'anno OnePlus non metterà in vendita alcuno smartphone di metà generazione della linea T.

Parallelamente, anche il lancio di Xiaomi 14 e 14 Pro, i principali concorrenti della proposta di OnePlus, verrà anticipato: i due top di gamma di Xiaomi dovrebbero infatti arrivare in Cina già a inizio novembre, e dovrebbero essere i primi smartphone con Snapdragon 8 Gen3 al mondo. Con ogni probabilità, la compagnia di Pete Lau desidera stare al passo della rivale, e per questo avrebbe a sua volta anticipato l'arrivo sul mercato asiatico del suo device di punta.

Per quanto ne sappiamo, comunque, oltre allo Snapdragon 8 Gen3 OnePlus 12 porterà diverse novità con sé, specie se confrontato con il suo predecessore. Nello specifico, i primi render leakati di OnePlus 12 ci mostrano che lo smartphone avrà una fotocamera periscopica al posto del "classico" teleobiettivo, che si affiancherà alle tradizionali fotocamere grandangolare e ultrawide. In più, alcuni leak hanno anticipato che il device sarà dotato di una ricarica rapida cablata a 150 W e wireless a 50 W.

Le altre novità dello smartphone dovrebbero invece trovarsi sullo schermo, che dovrebbe essere un display OLED curvo con risoluzione 2K, dei bordi simmetrici e sottili e una selfie-camera in posizione centrale, anziché sul lato sinistro del pannello.