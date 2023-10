OnePlus 12 più vicino che mai: quanto è potente lo Snapdragon 8 Gen 3?

Il prossimo flagship killer è ormai in dirittura d'arrivo: dopo la comparsa dei primi benchmark AnTuTu di OnePlus 12, il suo potente snapdragon 8 Gen 3 è stato avvistato all'opera con un'altra serie di test sintetici.

Nello specifico, stavolta sotto la lente sono finiti i risultati ottenuti dal dispositivo OnePlus CPH2581 su Geekbench 6.2.0 per Android.

Il nuovo OnePlus 12 è stato in grado di raccogliere 2.169 punti in Single Core e 6.501 punti in Multi Core, sostanzialmente in linea con quanto già visto nei benchmark dello Snapdragon 8 Gen 3 all'opera su altri device. L'unica serie che dovrebbe riuscire ad alzare l'asticella rispetto a questi risultati dovrebbe essere quella dei top di gamma di casa Samsung per il 2024, forti dei chip Qualcomm "for Galaxy" con clock superiori e una maggiore ottimizzazione delle risorse.

Stando ai più recenti rumor sullo schermo di OnePlus 12, il device di Pete Lau e soci per il 2024 dovrebbe vantare un display LTPO da 6,82 pollici prodotto da BOE (modello Oriental X1), un comparto fotografico con sensore principale Sony IMX966, una batteria da 5.400 mAh con ricarica rapida fino a 100W e ricarica wireless fino a 50W. Sulla base di queste informazioni, questo device sembra equipaggiato di tutto punto per provare a strappare qualche punto percentuale anche al segmento premium e non solo ai top di gamma sotto ai 1.000 euro.