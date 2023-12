OnePlus 12 metterà 'la potenza al primo posto': tante novità nascoste, ecco le principali

Dopo aver scoperto che OnePlus 12 supererà iPhone 15, anche se solo nell'intensità delle sue vibrazioni, arriva ora una pletora di informazioni sul nuovo flagship cinese. D'altro canto, con OnePlus 12 in uscita il 4 dicembre in Cina, la scheda tecnica del device si sta svelando in ogni suo dettaglio.

Le ultime conferme arrivano dal Presidente di OnePlus China Li Jie, che ha spiegato che OnePlus 12 avrà un sensore per le impronte digitali ultra-sottile implementato al di sotto del display. Secondo Jie, la compagnia si è focalizzata sul sensore per le impronte digitali - che non sarà solo più sottile, ma anche più rapido - per "mettere al primo posto la potenza del prodotto", anteponendo l'esperienza utente ai costi di produzione del device. Resta ovviamente da capire se anche il prezzo finale di OnePlus 12 sarà incrementato in virtù del nuovo sensore.

Sempre secondo Jie, comunque, il nuovo hardware permetterà di distinguere OnePlus 12 dalla concorrenza, fornendogli un'esperienza di sblocco rapidissima e, al contempo, estremamente affidabile. Tra le altre feature distintive dello smartphone, però, troviamo anche il sensore Sony LYTIA di OnePlus 12, sviluppato in esclusiva per i device di OnePlus, e lo schermo Oriental X1 di BOE, che secondo la compagnia cinese sarà il più luminoso sul mercato.

Con un altro post su Weibo, poi, Jie ha confermato che OnePlus 12 avrà la camera di vapore più grande mai vista su uno smartphone, con una dimensione pari a 9.140 millimetri quadrati. Per di più, lo smartphone dovrebbe avere la "prima dissipazione del calore integrata dual-cycle al mondo": questo sistema utilizzerà una dissipazione su due livelli per mantenere basse le temperature del device anche durante le sessioni più intense di gaming. Proprio grazie a questo sistema di raffreddamento, i primi benchmark di OnePlus 12 toccano i 2,33 milioni di punti su AnTuTu.

Infine, OnePlus ha svelato la funzione "Rain Water Touch", che permette allo smartphone di registrare correttamente i tocchi dell'utente anche quando lo smartphone si trova esposto alla pioggia o quando il suo schermo è bagnato. Solitamente, infatti, la registrazione degli input viene peggiorata dalla presenza di acqua sullo schermo del telefono: la compagnia cinese, invece, sembra essere riuscita a risolvere il problema.