OnePlus 12 e OnePlus si aggiornano: grandi cambiamenti in arrivo per la fotocamera

Sono passati solo pochi giorni dal lancio internazionale di OnePlus 12 e OnePlus 12R: mentre i due nuovi smartphone di OnePlus si fanno strada nelle mani degli utenti, la compagnia cinese lancia il primo, grande aggiornamento per OnePlus 12, insieme ad un importante update per il suo smartphone pieghevole, OnePlus Fold.

Partiamo con OnePlus 12: come spiega GSMArena, nelle scorse ore la compagnia di Pete Lau ha pubblicato il primo aggiornamento del firmware per OnePlus 12 in versione internazionale, che introduce una funzione molto attesa per la fotocamera dello smartphone, che purtroppo era assente al lancio del dispositivo.

In particolare, l'update - che aggiorna il software del telefono alla versione CPH2573_14.0.0.10 (SP01EX01) - porta con sé la Master Mode di Hasselblad per la fotocamera. La Master Mode implementa il tuning di Hasselblad per i colori degli scatti effettuati con OnePlus 12 e un nuovo algoritmo IA per l'ottimizzazione delle fotografie. Per saperne di più sul comparto fotografico del top di gamma cinese, comunque, potete leggere la nostra recensione di OnePlus 12.

L'aggiornamento è piuttosto leggero, dal momento che pesa soli 27 MB, ma è stato rilasciato insieme ad un ben più importante update da 6,5 GB, che porta il sistema operativo alla versione CPH2573_14.0.0.303 (EX01) e che, oltre ad introdurre la Master Mode, integra anche il supporto al ProXDR su Google Foto. Al momento, l'aggiornamento è in fase di rollout globale, perciò potrebbe volerci qualche giorno prima che arrivi anche sul vostro OnePlus 12.

Parallelamente, GizmoChina riporta che Android 14 sta finalmente arrivando su OnePlus Open, il primo pieghevole dell'azienda cinese. OnePlus Open è stato lanciato lo scorso anno, ma finora è rimasto fermo ad Android 13, che è arrivato già preinstallato sullo smartphone. Nelle scorse ore, però, il produttore ha dato il via al rollout di OxygenOS 14, la versione basata su Android 14 della sua Custom ROM, nel subcontinente indiano, al quale dovrebbe far seguito anche l'arrivo dell'aggiornamento in Europa. Il changelog completo delle novità introdotte è disponibile sul sito web di OnePlus.