OnePlus 12, è questa la scheda tecnica? Snapdragon 8 Gen3 e 24 GB di RAM!

Il lancio globale di OnePlus 12 potrebbe essere fissato prima del previsto: secondo gli esperti di settore, infatti, il nuovo telefono di OnePlus verrà messo in vendita in occidente nel mese di gennaio 2024. Ora, però, scopriamo anche la scheda tecnica completa di OnePlus 12, grazie ad un nuovo leak.

Secondo il tipster cinese Digital Chat Station, infatti, OnePlus 12 avrà uno Snapdragon 8 Gen3 come suo SoC. Lo Snapdragon 8 Gen3 verrà presentato durante il prossimo Snapdragon Summit, che si terrà tra il 24 e il 26 ottobre 2023, perciò dovrebbe quasi certamente trovarsi sotto la scocca del nuovo top di gamma di OnePlus. Inoltre, lo smartphone arriverà con 16 o 24 GB di RAM, un ammontare persino superiore a quello dello smartphone da gaming OnePlus Ace 2 Pro, lanciato in Cina a metà agosto.

Per quanto riguarda il SoC, sempre Digital Chat Station ha spiegato che, d'ora in poi, OnePlus userà solo chip Qualcomm su tutti i suoi smartphone: l'addio alle proposte di MediaTek sembra dunque essere confermato sia per quanto riguarda i top di gamma e gli smartphone da gaming che per i device di fascia media (come quelli della linea OnePlus Nord) e quelli di fascia bassa (come la serie Nord CE). Anche Realme dovrebbe fare lo stesso nei prossimi mesi.

Inoltre, OnePlus 12 avrà uno schermo OLED curvo in 2K e con refresh rate a 120 Hz. Un prototipo dello smartphone visto da Digital Chat Station, inoltre, era dotato di una selfie-camera con design punch-hole in alto al centro dello schermo (e non a sinistra, come da tradizione per OnePlus), insieme ad un modulo fotocamera tondo, a sua volta posizionato in alto al centro del pannello posteriore. Per fare un confronto, anche OnePlus 11 aveva una fotocamera circolare, che però restava nell'angolo in alto a sinistra dello smartphone.

In termini tecnici, la fotocamera del device dovrebbe vantare una lente principale Sony IMX di serie 900 da 50 MP, un ultra-grandangolo da 50 MP e una lente periscopica con zoom 3x da 64 MP. La batteria dello smartphone dovrebbe essere pari a ben 5.400 mAh, con tanto di ricarica rapida cablata a 100 W e wireless a 50 W. Infine, il telefono dovrebbe mantenere il branding di Hasselblad sul modulo fotocamera.