OnePlus 12, è questa la scheda tecnica? Le specifiche sono da top di gamma!

Con il debutto di OnePlus 12 a dicembre e lo smartphone top di gamma di OnePlus ormai ad uno stadio piuttosto avanzato dello sviluppo, iniziano ad emergere i primi dettagli sulla sua scheda tecnica e sul suo design. Nelle scorse ore, in particolare, un leaker cinese ha svelato le specifiche tecniche principali di OnePlus 12.

La notizia arriva da TechGoing, che, citando un tipster cinese, spiega che OnePlus 12 avrà uno schermo AMOLED curvo realizzato da Samsung, con bordi sottili e lati ricurvi. Alcuni rumor sul design di OnePlus 12 riportavano che il telefono avrà dei bordi simmetrici su tutti i lati, ma il leaker cinese non ha né confermato né smentito tale eventualità.

Pare però che una grossa novità di design starà nel posizionamento della selfie-camera di OnePlus 12, che non sarà più posizionata nell'angolo in alto a sinistra dello smartphone, ma in alto al centro del display di quest'ultimo. Il leaker, inoltre, spiega che lo schermo avrà risoluzione 2K, che dovrebbe combinarsi con un refresh rate ad almeno 120 Hz, già presente su OnePlus 11.

In termini tecnici, le sorprese sono poche: OnePlus 12 avrà uno Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm, che verrà lanciato appena in tempo per la presentazione dello smartphone, il quale dovrebbe dunque essere uno dei primi a ricevere il SoC di nuova generazione della compagnia di San Diego. Vi ricordiamo che lo Snapdragon Summit del 2023 si terrà dal 24 al 26 ottobre alle Hawaii, e che proprio in quella cornice verrà presentato lo Snapdragon 8 Gen3.

Accanto al chipset, il leaker ha svelato che la batteria del device sarà da circa 5.000 mAh, o forse poco più capiente, ma soprattutto che quest'ultima godrà di una delle ricariche più veloci al mondo, con il supporto per il fast charging SuperVOOC a 150 W. Non sappiamo invece nulla sulla ricarica wireless o sulla ricarica inversa di OnePlus 12.

Infine, lato fotocamere il leaker anticipa che OnePlus 12 avrà un camera bump circolare, non dissimile da quello di OnePlus 11. Quest'ultimo conterrà tre lenti, ossia una principale Sony IMX di serie 900 da 50 MP, un ultra-grandangolo da 50 MP e una lente OmniVision OV64B da 64 MP come teleobiettivo.