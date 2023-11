OnePlus 12, che schermo! Online le specifiche, è il più luminoso di tutti

Ora che anche la data di lancio globale di OnePlus 12 è stata confermata da OnePlus, i segreti che circondano lo smartphone sono veramente pochi. Merito di una campagna marketing che non lascia spazio ai dubbi: oggi, per esempio, si sono svelate le specifiche del display di OnePlus 12.

L'idea di una campagna marketing "spoiler", comunque, non è nuova per OnePlus: si tratta della stessa strategia già usata lo scorso anno per OnePlus 11 e che giusto nelle scorse ore ha portato galla tutte le specifiche della fotocamera di OnePlus 12. In ogni caso, vi ricordiamo che OnePlus 12 arriverà in Cina il 4 dicembre, mentre il debutto globale dello smartphone avverrà il 24 gennaio, circa due mesi dopo quello cinese.

Come era già stato anticipato a ottobre, dunque, OnePlus 12 avrà uno schermo Oriental X1 appositamente sviluppato da BOE. Si tratterà di un display AMOLED con risoluzione 2K+ a 3.168 x 1.440 pixel e refresh rate a 120 Hz. La densità di pixel è pari a 510 ppi, mentre il pannello offre il PWM dimming a 2.160 MHz grazie ad una configurazione "a diamante" dei pixel sullo schermo.

La vera sorpresa, però, dovrebbe essere la luminosità dello schermo di OnePlus 12. Secondo i produttori, infatti, il device dovrebbe arrivare a una luminosità di picco di 2.700 nits, con un valore massimo su tutto il display di 2.500 nits. Sfortunatamente, però, dei test svolti da Digital Chat Station - che sembra aver già messo le mani sul device - rivelano che è possibile incrementare manualmente la luminosità dello smartphone solo fino a 1.722 nits.

Superata questa soglia, dunque, è possibile che siano gli algoritmi di gestione dello schermo di OnePlus, uniti al chip dedicato Display P1 di OPPO, ad incrementare automaticamente la luminosità dello smartphone in presenza di specifiche condizioni di illuminazione. Infine, il pannello dovrebbe aver ricevuto la certificazione DisplayMate A+.