OnePlus 12 senza segreti: si svelano scheda tecnica, display e fotocamere

Manca ancora qualche mese al lancio globale di OnePlus 12: il prossimo flagship di Pete Lau e soci, infatti, farà il suo debutto in Europa solo a gennaio del prossimo anno. Tuttavia, oggi trapelano online le specifiche tecniche dello smartphone: in particolare, a questo giro a finire sotto i riflettori è l'ottimo display di OnePlus 12.

Stando ad una serie di post su Weibo del noto leaker cinese Digital Chat Station, infatti, OnePlus 12 avrà un display da 6,82" con dei bordi curvi. A produrre il pannello sarà l'azienda cinese BOE, dunque OnePlus non si affiderà né a LG né tantomeno a Samsung. Nonostante ciò, pare che l'azienda stia puntando risolutamente sulla qualità dello schermo del suo prossimo top di gamma.

Il pannello di OnePlus 12 avrà risoluzione pari a 3.168 x 1.440p, insieme ad un refresh rate fino a 120 Hz con tecnologia LTPO, che permette alla frequenza di aggiornamento dello schermo di variare da un massimo di 120 Hz ad un minimo di 1 Hz. La frequenza di PWM dimming a bassa luminosità sarà invece pari a 2.160 MHz, garantendo un comfort visivo senza precedenti (per i prodotto OnePlus, perlomeno).

Inoltre, OnePlus 12 riprenderà alcune delle feature esclusive di OPPO Find X6 Pro, lanciato in Cina a marzo 2023 e mai arrivato in occidente. In particolare, sembra che OnePlus abbia rivisto la luminosità massima dello schermo del suo smartphone flagship. Per il momento, però, Digital Chat Station non ha rivelato ulteriori informazioni in merito alle tecnologie mutuate dal top di gamma di OPPO.

Sempre Digital Chat Station, negli scorsi giorni, ha anche rivelato le specifiche della fotocamera di OnePlus 12. Nonostante i render leakati di OnePlus 12 suggerissero la presenza di quattro fotocamere per lo smartphone, pare che alla fine il produttore cinese abbia optato per una soluzione triple-camera composta da un sensore principale da 50 MP con OIS, dimensione pari a 1/1.4", lunghezza focale di 23 mm e apertura f/1.7; da un ultra-grandangolo da 48 MP con apertura f/2.2, lunghezza focale di 14 mm e sensore da 1/2"; e da uno zoom ottico OV64B da 64 MP con OIS, con lunghezza focale equivalente pari a 70 mm su un sensore da 1/2" e apertura f/2.5.

Infine, in termini tecnici, OnePlus 12 avrà uno Snapdragon 8 Gen3 come suo SoC, una RAM fino a 24 GB e uno storage fino a 1 TB. Lato batteria, invece, possiamo aspettarci un'enorme cella da 5.400 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata a 100 W e per quella wireless a 50 W.