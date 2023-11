OnePlus 12, forse ci siamo: confermate le specifiche, lancio globale a breve?

Il lancio globale di OnePlus 12 sembra ormai essere dietro l'angolo, e potrebbe addirittura avvenire in contemporanea tra l'Europa, la Cina e il resto dell'Asia. A confermare che la variante global di OnePlus 12 è imminente, ora, è una nuova certificazione internazionale.

Nelle scorse ore, infatti, OnePlus 12 è stato certificato dalla NBTC, l'ente delle telecomunicazioni della Thailandia. Si tratta solo dell'ultima certificazione di OnePlus 12, che nel giro di una settimana ha superato i controlli della EEC europea, della IMDA di Singapore e della TDRA degli Emirati Arabi Uniti, dopo aver ottenuto in precedenza il via libera della 3C e della CQC cinesi.

Il listing conferma che OnePlus 12 avrà due versioni diverse, una destinata al mercato cinese (con codename PJD110) e una per il resto del mondo (con nome in codice CPH2581). Inoltre, anche la NBTC conferma che lo smartphone avrà la ricarica cablata a 100 W e che nella sua confezione troveremo anche un blocco di alimentazione che supporterà il fast charging. Inoltre, OnePlus 12 avrà la ricarica wireless a 50 W.

Per il resto, ormai dello smartphone sappiamo quasi tutto: i primi benchmark di OnePlus 12 sono infatti trapelati tempo fa sul database di GeekBench, rivelando che lo smartphone avrà un SoC Snapdragon 8 Gen3 di Qualcomm e una RAM da 12 o 16 GB. In parallelo, il device dovrebbe essere dotato di uno storage fino a 512 GB e dovrebbe montare Android 14 out-of-the-box.

Per il resto OnePlus ha confermato uno schermo next-gen per il suo prossimo top di gamma: il display si chiamerà Oriental X1 ed è stato sviluppato insieme a BOE, puntando tutto sulla resa dei colori e sulla luminosità, che arriverà fino ad un massimo di 2.600 nits, superando anche i pannelli per smartphone più brillanti di Samsung.

Infine, la compagnia cinese ha annunciato che la fotocamera principale di OnePlus 12 sarà un nuovo sensore Sony Lytia da 50 MP, che verrà inizialmente implementato in esclusiva sul flagship cinese e che solo in un secondo momento si estenderà sugli smartphone della concorrenza, transitando dapprima sui telefoni di OPPO e Realme e poi su quelli di tutti gli altri produttori sul mercato.