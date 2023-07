OnePlus 12, spuntano online i primi render: sarà uguale a OnePlus 11?

La scheda tecnica di OnePlus 12 è comparsa online solo pochi giorni fa, ma ora sembra essere giunto il momento di tornare a parlare del prossimo top di gamma di OnePlus. Nelle scorse ore, infatti, sono trapelati alcuni render di OnePlus 12, che ci mostrano che lo smartphone avrà un design decisamente famigliare.

Poiché OnePlus 12 debutterà a dicembre, vi invitiamo a prendere con le pinze le immagini diffuse nelle scorse ore da Smartprix. Queste ultime, se confermate, ci svelano che il design di OnePlus 12 sarà identico (o quasi) a quello di OnePlus 11. In particolare, il camera bump sarà pressoché identico a quello del dispositivo dello scorso anno, anche se il posizionamento delle fotocamere sarà leggermente diverso.

Sembra comunque che OnePlus abbia preso ispirazione da OPPO, specie dal nuovo OPPO Reno 10 Pro+, montando sul suo smartphone top di gamma una lente periscopica, che si sostituirà al classico teleobiettivo montato su OnePlus 11. La lente periscopica si troverà in un alloggiamento rettangolare nella metà inferiore del camera bump, mentre quella principale e quella ultra-grandangolare si troveranno nella metà superiore.

Passando al lato frontale dello smartphone, possiamo vedere che OnePlus 12 avrà dei bordi di dimensioni ridotte rispetto al predecessore e un nuovo posizionamento della fotocamera per i selfie, che non si troverà più nell'angolo in alto a sinistra ma in posizione centrale. Confermata anche la presenza dell'alert slider di OnePlus sullo smartphone di nuova generazione.

Viene altresì confermato che lo schermo di OnePlus 12 sarà curvo ai bordi: come ipotizzato da alcuni leaker, si dovrebbe dunque trattare di un display 2K con bordi sottili, dotato di un pannello OLED da 6,7" con refresh rate a 120 Hz. In termini tecnici, infine, lo smartphone sarà dotato di un SoC Snapdragon 8 Gen3 e di una RAM da 12 GB.