OnePlus 12 superiore ad iPhone 15..nella vibrazione, grazie al nuovo motore Bionic

A poche ore dalla pubblicazione dei rumor sullo schermo di OnePlus 12, oggi grazie al leaker Shinshir tramite X scopriamo un’altra funzione molto interessante che OnePlus dovrebbe includere nel prossimo smartphone. A quanto pare, infatti, OnePlus 12 con ogni probabilità supererà iPhone 15 in un campo: la vibrazione.

Come spiegato direttamente nel tweet, che trovate in calce, OnePlus 12 includerà al suo interno il primo Bionic Vibration Motor Turbo, un nuovo motore per la vibrazione che è migliore di qualsiasi altro motore simile integrato sugli altri smartphone presenti sul mercato, iPhone compreso.

Ovviamente, potrebbe trattarsi anche di una strategia di marketing per pubblicizzare in maniera ancora più aggressiva il dispositivo in questione, e bisognerà vedere quale sarà il feeling nell’utilizzo quotidiano.

Il motore per la vibrazione è centrale nelle schede tecniche degli smartphone in quanto molte persone preferiscono impostare i dispositivi in modalità silenziosa piuttosto che avere la suoneria. Di conseguenza, se il motore non è abbastanza potente da generare una vibrazione in grado di essere sentita anche quando è in tasca o in una giacca, il rischio di perdersi chiamate o messaggi importanti è elevato.

Ricordiamo che in Cina OnePlus 12 sarà presentato in via ufficiale il 5 Dicembre 2023, mentre il reveal internazionale sarebbe in programma il 24 Gennaio 2024.