OnePlus 12, svelata per errore la data di lancio europea? Arriverà a inizio 2024

La data di lancio cinese di OnePlus 12 è stata ufficializzata solo pochi giorni fa: 4 dicembre, salvo sorprese dell'ultimo minuto. E in occidente? Per il momento tutto tace, anche se pare che poche ore fa OnePlus si sia lasciata sfuggire la data di presentazione del suo nuovo smartphone sul mercato europeo!

Secondo GSMArena, infatti, OnePlus 12 uscirà il 24 gennaio 2024 sul mercato internazionale. Data campata per aria? Non proprio: nelle scorse ore, infatti, è iniziata la campagna marketing europea, indiana e americana per il device, che è passata per la pubblicazione di un video teaser - disponibile in cima a questa notizia - e di una pagina teaser sul sito web di OnePlus.

Su quest'ultima pagina, disponibile per gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'Unione Europea e l'India, viene svelato che la campagna marketing terminerà il 23 gennaio, dopo essere iniziata nella giornata di oggi, lunedì 27 novembre 2023. Ciò lascia pensare che OnePlus 12 verrà lanciato al termine della campagna marketing, dunque mercoledì 24 gennaio.

A corroborare ulteriormente questa ipotesi vi è il fatto che la pagina web di OnePlus dica che il 23 gennaio è "il giorno prima dell'evento di lancio di OnePlus 12", lasciando davvero poco spazio ai dubbi a riguardo.

Intanto, comunque, anche la campagna marketing cinese di OnePlus 12 va avanti. GizmoChina, infatti, riporta che il profilo di OnePlus su Weibo ha dichiarato che OnePlus 12 sarà lo smartphone più potente al mondo. Non sappiamo su quali basi si fondi questo assunto, dal momento che il flagship di Pete Lau e soci dovrebbe avere lo stesso SoC di Xiaomi 14 Pro e del recente RedMagic 9 Pro. Resta però la possibilità che OnePlus e Qualcomm abbiano collaborato ad alcune ottimizzazioni esclusive per lo Snapdragon 8 Gen3.