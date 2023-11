OnePlus 12, svelate le prime specifiche: avrà 24GB di RAM ed 1TB di spazio

Solo qualche giorno fa, sono stati svelati i colori di lancio di OnePlus 12. Oggi, direttamente da Weibo, sono state condivise le prime informazioni ufficiali sul prossimo smartphone della società.

A giudicare da quanto pubblicato da OnePlus su Weibo, OnePlus 12 includerà 24GB di RAM LPDDR5X ed 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0. Confermata anche la presenza del processore Snapdragon 8 Gen 3, oltre che un display BOE X1 da 6,8 pollici con risoluzione 2K e luminosità di picco di 2.600 nits. La fotocamera principale invece dovrebbe essere basata sul sensore Sony LYT 808, con sistema di telecamere HyperTone.

OnePlus ha anche annunciato che OnePlus 12 sarà svelato in Cina il prossimo 5 Dicembre 2023, e secondo alcuni leak emersi nelle scorse settimane l’arrivo sul mercato internazionale sarebbe in programma nel gennaio 2024, a poco meno di un anno dal lancio di OnePlus 11, che è arrivato sul mercato globale nel febbraio di quest’anno. Secondo le indiscrezioni, OnePlus 12 dovrebbe avere la ricarica a 100W anche in Europa. Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo, in quanto potrebbe anche non essere affidabili.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione di OnePlus 11 5G, a cura di Andrea Zanettin.