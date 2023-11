OnePlus 12, svelati i colori di lancio: c'è un riferimento a OnePlus One

Ora che la data di lancio di OnePlus 12 è stata ufficializzata dal colosso cinese per il 4 dicembre (in Cina, perlomeno), i rumor sul device si mescolano con le informazioni ufficiali offerte dall'azienda. Per esempio, OnePlus ha svelato i colori di lancio del suo top di gamma, mentre un leaker ha svelato una nostalgica scelta di design.

Partiamo però dai colori: come spiega GSMArena, OnePlus 12 sarà lanciato in tre tinte, ovvero Bianco, Verde e Nero. Si tratta di tre tonalità ormai convenzionali per il colosso cinese, anche se a questo giro dietro il loro impiego c'è una storia ben precisa: il nero rappresenta i dieci anni di duro lavoro passati dalla fondazione della compagnia fino ad oggi, il verde rappresenta una roccia che si erge tra montagne e fiumi e il bianco rappresenta lo spazio vuoto e la proiezione verso il futuro.

Per ora, i tre colori sono stati confermati solo per il mercato cinese. Non è chiaro, invece, quali e quante tinte verranno portate in occidente, dal momento che, per esempio, OnePlus Open è disponibile in Italia solo in colorazione Nera, mentre in altri mercati può essere acquistato anche in nero. Sicuramente, però, ne sapremo di più nel mese di gennaio 2024, quando lo smartphone dovrebbe ricevere una release internazionale.

Una notizia che non arriva da OnePlus ma dal leaker Digital Chat Station, invece, è che OnePlus 12 avrà un pannello posteriore in legno, o almeno in una texture molto simile a quest'ultimo. Potete dare un'occhiata alla fotografia dello smartphone diffusa da Digital Chat Station su Weibo in calce a questa notizia.

Come il colore nero del device, anche il pannello posteriore in legno è un rimando al decimo anniversario di OnePlus: il primo smartphone della compagnia, lo OnePlus One, presentava infatti una back cover con una texture lignea, che in alcuni casi poteva persino essere staccata e sostituita.