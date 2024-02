OnePlus 12, tante funzioni basate sull'IA in arrivo... ma non in Italia, per il momento

L'ultimo aggiornamento di OnePlus 12 ha portato con sé una pletora di utili novità per la fotocamera dello smartphone. Ora, però, OnePlus 12 riceve alcune feature legate all'IA, che si sono fatte largo anche su OnePlus 11. Peccato, però, che gli utenti italiani non potranno testarle in prima mano.

Partiamo con la buona notizia: l'ultimo update di ColorOS per OnePlus 12 e OnePlus 11 è arrivato nelle scorse ore sul mercato cinese, spiega GizmoChina. Quest'ultimo porta il sistema operativo del flagship OnePlus del 2023 alla versione PJD110_14.0.0.405(CN01), mentre aggiorna OnePlus 11 alla release PHB110_14.0.0.403(CN01). Le principali novità dei due aggiornamenti sono tre funzioni legate all'IA, molto simili alle feature di Galaxy AI per Samsung Galaxy S24.

La prima funzione permette di trascrivere e riassumere le chiamate mediante l'Intelligenza Artificiale: quest'ultima, infatti, "ascolterà" le telefonate - ovviamente senza registrarle in alcun modo - e le trascriverà in un riassunto di rapida consultazione, nel quale verranno anche evidenziate informazioni particolarmente importanti come orari e luoghi per gli appuntamenti, oppure eventi da fissare in calendario.

La seconda funzione viene chiamata "AIGC Remover" e riguarda l'editing fotografico: essa vi permette di cancellare persone e oggetti indesiderati dalle vostre fotografie, generando mediante l'IA un riempimento per le zone dello scatto precedentemente occupate dai soggetti rimossi. La feature è molto simile all'editing IA delle foto di Google Pixel 8 e dei Samsung Galaxy S24.

Infine, la terza feature in arrivo su OnePlus 12 e 11 è la possibilità di riassumere al volo articoli di giornale e pagine web mediante l'Intelligenza Artificiale. Tra le aggiunte minori dell'aggiornamento abbiamo poi la possibilità di sbloccare il display senza che si accenda, il controllo della riproduzione musicale direttamente dalla schermata di blocco always-on e alcuni miglioramenti alla registrazione dello schermo.

Tutte novità molto gradite, che però gli utenti italiani che possiedono OnePlus 12 non potranno testare in prima persona, almeno non per il momento. Come abbiamo accennato qualche riga sopra, infatti, queste feature sono state rilasciate solo tramite l'ultimo aggiornamento di ColorOS, ovvero la Custom ROM utilizzata da OnePlus in Cina. Nel resto del mondo, invece, gli smartphone della compagnia cinese montano OxygenOS, un'altra ROM per la quale l'aggiornamento IA non è ancora disponibile. La speranza, dunque, è che le funzioni basate sull'Intelligenza Artificiale si facciano strada anche in occidente nei prossimi giorni.