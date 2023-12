OnePlus 12: ufficiale la finestra di lancio europea, ma il prezzo non convince

Il lancio cinese di OnePlus 12 risale solo a poche ore fa, ma già la community si domanda quando avverrà il debutto dello smartphone in Europa e nel resto del mondo. Ci sono buone notizie: OnePlus ha confermato la finestra di lancio del suo prossimo flagship nel Vecchio Continente!

Con il poster che trovate in cima a questa notizia, infatti, OnePlus ha confermato che OnePlus 12 arriverà "a inizio 2024" sul mercato globale. Negli scorsi giorni, comunque, un regolamento legato alla campagna marketing dello smartphone ha svelato ufficiosamente che OnePlus 12 uscirà il 24 gennaio 2024 in tutto il mondo. Il poster, insomma, sembra confermare ulteriormente questa data.

Più interessante, invece, è che OnePlus 12 non verrà lanciato da solo: l'azienda cinese, infatti, ha confermato che insieme al suo prossimo flagship sul mercato arriveranno anche le OnePlus Buds 3 e lo OnePlus Watch. In alcuni mercati, invece, verrà lanciato OnePlus 12R, uno smartphone di fascia media pensato per Paesi come l'India. Difficilmente, però, questo dispositivo si farà strada anche in occidente.

Per il resto, comunque, GizmoChina ha già riportato che OnePlus 12 è stato accolto in modo tiepido sul mercato cinese. I social network e la stampa specializzata, in particolare, non sembrano essere rimasti troppo stupiti dal device, nonostante quest'ultimo abbia migliorato sotto ogni punto di vista la scheda tecnica del predecessore.

Il problema di OnePlus 12 sarebbe il prezzo: quest'ultimo, infatti, è stato ufficialmente fissato a 4.299 Yuan, ovvero 557 Euro circa al cambio attuale. I fan, invece, si aspettavano un lancio del device al prezzo di circa 4.099 Yuan, ovvero 531 Euro. Lo scorso anno, inoltre, OnePlus 11 è stato messo in vendita in Cina con un MSRP di 3.999 Yuan, ossia 518 Euro. All'atto pratico, ciò significa che il prezzo di OnePlus 12 è aumentato del 10% rispetto a quello del predecessore.

Ciò significa che anche il MSRP europeo di OnePlus 12 potrebbe non essere dei più bassi, attestandosi attorno agli 800-900 Euro al day-one. Un vero e proprio smacco per i fan più accaniti, specie in Cina, che addirittura credevano che OnePlus 12 sarebbe costato 3.299 Yuan, ovvero poco più di 410 Euro, posizionandosi in una fascia di prezzo competitiva con il Redmi K70 di Xiaomi.