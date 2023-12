OnePlus 12 è ufficiale, e punta tutto sulla potenza e la batteria: arriva a 24GB di RAM!

Il 2023 di annunci per il comparto mobile si chiude con la presentazione di OnePlus 12, lanciato oggi in Cina ed atteso ad inizio 2024 anche sul mercato internazionale. L’ultimo top di gamma di quest’anno punta tutto sulla batteria e la potenza.

Come ampiamente preannunciato, OnePlus 12 ha una batteria da 5400 mAh, 400 mAh in più rispetto alla maggior parte degli smartphone presenti sul mercato, ad eccezione di quelli da gaming. Supportata la ricarica wireless a 50W, mentre se si opta per il cavo “tradizionale” la potenza è di 100W.

A livello di design, lo smartphone non si discosta di molto da OnePlus 11, ma arriva la resistenza all’acqua grazie alla certificazione IP65: ciò vuol dire che il dispositivo può resistere ai getti d’acqua a bassa pressione ma non può essere immerso.

Sotto la scocca troviamo il chipset Snapdragon 8 Gen 3 di fascia alta, accompagnato da un massimo di 24GB di RAM, mentre in termini di storage si arriva fino ad 1TB. Lo schermo di OnePlus 12 è un AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione di 1440x3168 pixel, refresh rate di 120Hz e luminosità di picco di 4500 nits, quasi il doppio rispetto alla maggior parte dei concorrenti.

Per quanto concerne il comparto fotografico, OnePlus 12 ha una fotocamera principale da 48 megapixel, accompagnata da una lente ultra grandangolare da 48 megapixel ed un teleobiettivo da 64Mp con zoom ottico 3x.

Veniamo quindi ai prezzi e le varianti. OnePlus 12 può essere portato a casa in nero, verde o bianco. La versione con 16GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione costa 680 Dollari, mentre il modello con 16GB di RAM ed 1TB di storage ha un prezzo di 750 Dollari. La variante ultratop con 24GB di RAM ed 1TB di storage invece costa 820 Dollari.