OnePlus 12R 16/256GB in offerta al PREZZO PIU' BASSO su Amazon

Se non siete soddisfatti dell’offerta sulle AirPods 2 con case di ricarica Lightning, per voi quest’oggi c’è un’altra promozione molto interessante: Amazon infatti sconta anche OnePlus 12R nella variante 16/256GB.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA OnePlus 12R nella variante con 16GB di RAM e 256 gigabyte di memoria interna è disponibile al prezzo di 588,49 Euro, il 16% in meno rispetto ai 699 Euro di listino, con consegna garantita per lunedì prossimo se si effettua l’ordine in giornata odierna. Disponibile anche il pagamento a rate con Cofidis, mentre non è possibile scegliere la dilazione con Amazon.

Il modello in questione è disponibile nella variante Iron Gray, ed ovviamente include due anni di garanzia. A livello tecnico, troviamo il processore Snapdragon 8 Gen 2 con 16GB di RAM, batteria da 5500 mAh con ricarica SuperVooc da 100W, Display AMOLED da 6,78 pollici LTPO con refresh rate fino a 120Hz, sistema operativo OxyGenOS 14, sensore fotografico principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica accompagnato da una lente ultra wide da 8 megapixel e macro ad 2 megapixel.

