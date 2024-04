OnePlus 12R 5G è GIA' IN SCONTO su Amazon: oltre 100 Euro in meno!

La giornata di offerte targate Amazon si apre con uno sconto molto interessante su uno smartphone a marchio OnePlus, che viene proposto ad oltre 100 Euro in meno rispetto al costo di listino.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA OnePlus 12R 5G, nella variante con 16GB di RAM e 256 gigabyte di memoria interna è disponibile a 526,99 Euro, il 25% in meno rispetto ai 699 Euro di listino. Si tratta di uno sconto corposo sull’ultimo arrivato della famiglia di smartphone targati OnePlus.

Amazon garantisce la consegna, senza costi aggiuntivi, per lunedì prossimo se si effettua l’ordine in giornata odierna, con possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni dalla consegna. Non viene data la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dieci rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero, ma solo tramite Cofidis.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione di OnePlus 12R a cura di Andrea Zanettin, a cui vi rimandiamo per tutti i dettagli sul dispositivo.

