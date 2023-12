OnePlus 12R, confermate le specifiche del display a pochi giorni dal lancio

Mentre manca sempre meno al lancio di OnePlus 12R, emergono sempre più dettagli ufficiali sulla scheda tecnica del dispositivo che debutterà ufficialmente in Cina il prossimo 4 Gennaio 2024, seguito dal lancio globale in 23 Gennaio.

E se negli scorsi giorni sono state pubblicate le prime immagini di OnePlus 12R, oggi è stato lo stesso produttore a fare luce sul display che utilizzerà il suo prossimo smartphone.

Direttamente attraverso la propria pagina Weibo, OnePlus ha spiegato che OnePlus 12R sarà dotato di un display OLED con risoluzione di 1,5K prodotto da BOE. Il pannello offrirà una luminosità di picco di 4500 nits e sarà basato su un design LTPO che ottimizzerà il consumo energetico mantenendo performance di alto livello.

OnePlus 12R integrerà anche la tecnologia Bright Eyes Eye Protection, sviluppata internamente dall’azienda, che è in grado di monitorare la salute degli occhi per regolare automaticamente la luminosità e la temperatura del colore del display per ridurre l’affaticamento degli occhi e filtrare la luce blu.

La diagonale del display AMOLED, dovrebbe essere di 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Dalle specifiche emerse in precedenza si parla anche dell’utilizzo del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 o 16GB di RAM, e storage da 256GB ad 1TB.