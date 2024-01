OnePlus 12R, online i render in alta risoluzione: c'è l'Alert Slider

Le prime immagini dal vivo di OnePlus 12R sono trapelate online nelle scorse ore, ma solo oggi possiamo dare un'occhiata in alta risoluzione al flagship killer OnePlus: i render della versione globale di OnePlus 12R sono appena finiti in rete, e sono bellissimi!



Potete dare un'occhiata ai render nella galleria in calce a questa notizia. Questi ultimi ci mostrano le due colorazioni di lancio di OnePlus 12R, che dovrebbero rispettivamente chiamarsi "Blue" e "Black", nonché un paio di close-up sul pannello superiore e su quello inferiore del device. Prima di vedere le immagini, vi ricordiamo che OnePlus 12R arriverà il 23 gennaio in Europa, insieme al top di gamma OnePlus 12.



Sul retro di OnePlus 12R troviamo un ampio alloggiamento circolare per le fotocamere, che presenta una lente principale da 50 MP, un ultra-grandangolo da 8 MP, una lente macro da 2 MP e due LED per il flash. Sempre sul retro, poi, troviamo anche il logo di OnePlus. I render, sfortunatamente, non mostrano frontalmente lo smartphone, ma dalle immagini di OnePlus 12R comparse online sappiamo già che quest'ultimo avrà un display curvo e una selfie-camera con design punch-hole in posizione centrale.



Sul lato inferiore dello smartphone troviamo la porta di ricarica USB-C, un microfono e un altoparlante. Sul lato superiore, invece, abbiamo un secondo microfono, un altro altoparlante e un blaster IR. Attorno a tutto il frame del device, invece, possiamo notare le antenne per la connettività mobile. L'alert slide di OnePlus 12R sarà posizionato sul lato sinistro dello smartphone, mentre su quello destro troveremo i pulsante del volume e quello di accensione.