OnePlus 12R, ci sono le prime immagini: il design è da top di gamma

Nel mese di gennaio, OnePlus 12 e OnePlus 12R arriveranno in Europa. Se del primo smartphone si sa già ogni dettaglio (OnePlus 12 è infatti già disponibile da tempo in Cina), le informazioni sulla sua variante midrange sono poche. Oggi, fortunatamente, arriva una nuova serie di immagini di OnePlus 12R e della sua variante cinese, OnePlus Ace 3.

Partiamo proprio con OnePlus Ace 3, che dovrebbe rappresentare la versione cinese di OnePlus 12R: i due smartphone, cioè, saranno uguali in tutto e per tutto, dal design alla scheda tecnica. Nelle scorse ore, un trailer rilasciato da OnePlus China ha svelato il design del dispositivo, mentre la scheda tecnica di OnePlus Ace 3 è stata leakata poco prima di Natale. Potete dare un'occhiata ad un'immagine ufficiale del device in cima a questa notizia.

In termini di design, possiamo notare che OnePlus Ace 3 sarà molto simile a OnePlus 12, dal momento che avrà un pannello posteriore con un alloggiamento circolare per le fotocamere, due pulsanti per il volume e per l'accensione e lo spegnimento, nonché l'iconico alert slider di OnePlus. Sul lato superiore troviamo, come sempre, un microfono, un altoparlante e un blaster a infrarossi. Sfortunatamente, però, i render non mostrano lo schermo dello smartphone, che resta dunque avvolto nel mistero.

Passando invece alla versione globale del medesimo smartphone, alcuni poster e video promozionali di OnePlus 12R sono stati condivisi dal tipster Ishan Agarwal su X, e potete vederli in calce a questa notizia. I due contenuti svelano che OnePlus 12R sarà lanciato il 23 gennaio, esattamente come previsto dagli ultimi leak e in parallelo al lancio occidentale di OnePlus 12. Inoltre, il poster e il video spiegano che OnePlus 12R sarà lanciato in due colori in Europa, ovvero Blu e Nero - entrambi diversi dalla tinta "Sabbia Dorata" utilizzata nell'immagine promozionale di OnePlus Ace 3.

Ciononostante, OnePlus 12R e OnePlus Ace 3 saranno identici in termini di specifiche e di design: non è dunque chiaro perché la compagnia cinese abbia deciso di lanciarli in colorazioni diverse su mercati diversi.