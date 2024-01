OnePlus 12R, ci sono le prime immagini dal vivo: il design convince?

La release globale di OnePlus 12 e 12R è fissata per il 23 gennaio, questo lo sappiamo già da tempo. Dei due smartphone, ormai, conosciamo praticamente ogni dettaglio, ma queste immagini dal vivo di OnePlus 12R sono le prime in assoluto: ecco come sarà il flagship killer del colosso cinese.

A riportare le immagini è GSMArena, che spiega di averle recuperate dal portale della Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti, che ha già certificato OnePlus 12R per gli USA, confermandone ulteriormente l'uscita globale. Non che ce ne fosse troppo bisogno, dal momento che OnePlus stessa ha annunciato OnePlus 12R a dicembre per il mercato globale, spiegando che verrà rilasciato a fine gennaio insieme al "fratello maggiore".

Il dispositivo passato per la FCC ha una batteria da 5.500 mAh e Android 14 come proprio sistema operativo, insieme alla custom ROM di OnePlus OxygenOS 14.0. Relativamente alle altre specifiche del device, invece, il listing è silente, anche se la scheda tecnica di OnePlus 12R è comparsa in rete tempo fa, confermando che lo smartphone avrà uno Snapdragon 8 Gen2 come suo SoC, una RAM fino a 16 GB e uno storage fino a 512 GB.

Venendo alle immagini, invece, queste ultime mostrano che OnePlus 12R e OnePlus Ace 3 saranno identici. OnePlus Ace 3 è stato lanciato in Cina il 4 gennaio scorso ed è la versione cinese del flagship killer in uscita il 23 gennaio, che riceverà un rebranding in vista del lancio occidentale. Sul retro del device, dunque, troviamo un sistema triple-camera accompagnato da due LED per il flash: le lenti saranno una fotocamera principale da 50 MP f/1.8, un ultra-grandangolo f/2.2 da 8 MP e una macro f/2.4 da 2 MP.

La seconda immagine, invece, ci mostra il pannello frontale del device, confermando la presenza dell'iconico alert slider di OnePlus sulla sinistra, mentre sulla destra avremo il pulsante del volume e quello di accensione e spegnimento del device. Lo schermo di OnePlus 12R - le cui specifiche sono state svelate pochi giorni fa - dovrebbe essere leggermente ricurvo ai bordi e dovrebbe presentare una selfie-camera da 16 MP con tecnologia punch-hole in posizione centrale. Il pannello, invece, sarà un display OLED LTPO4 da 6,78" con risoluzione pari a 1.240 x 2.772 pixel e refresh rate fino a 120 Hz.