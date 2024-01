OnePlus 12R senza segreti: le specifiche sono online, è il nuovo re della fascia media?

Che OnePlus 12 e 12R siano in arrivo anche sul mercato italiano lo sappiamo ormai da tempo: il lancio dei due smartphone si terrà infatti il 23 gennaio 2024, dopo una release cinese a inizio dicembre. A pochi giorni dall'annuncio ufficiale, le specifiche tecniche di OnePlus 12R si svelano in ogni minimo dettaglio.

Stando ad uno statement ufficiale di OnePlus (quest'ultimo riferito a OnePlus Ace 3, la variante cinese di OnePlus 12R), OnePlus 12R avrà dei bordi sottilissimi attorno allo schermo, con una dimensione pari a 1,36 millimetri sul lato destro e su quello sinistro e a 1,94 millimetri sul lato superiore e su quello inferiore. Non si tratta del rapporto schermo-corpo migliore sul mercato, ma considerato che OnePlus 12R è un telefono di fasci media i motivi per lamentarsi sembrano veramente pochi.

Alcuni poster-teaser, questi ultimi riportati da GSMArena, svelano poi che anche lo schermo di OnePlus Ace 3 sarà ottimo, poiché si tratterà di un display LTPO 4.0 con frequenza di aggiornamento massima a 120 Hz e con il supporto per diverse modalità intermedie, tra cui i 60 Hz, i 72 Hz e i 90 Hz, perfette per risparmiare batteria. Per quanto riguarda le altre specifiche dello schermo di OnePlus 12R, quest'ultimo dovrebbe essere un pannello OLED con risoluzione 1,5K e luminosità di picco pari a 4.500 nits. La dimensione del display dovrebbe essere pari a 6,78", mentre su di esso vi sarà la protezione Gorilla Glass Victus 2.

Tra le altre funzioni "premium" del device abbiamo un corpo centrale in metallo (e non in plastica, come molti altri smartphone midrange) e degli speaker ultra-lineari, che dovrebbero garantire una qualità dell'audio senza precedenti. Anche la politica di aggiornamento di OnePlus 12R è simile a quella di un top di gamma: tre major update di Android in arrivo (fino ad Android 17, dunque), più un altro anno di patch di sicurezza, per un totale di quattro.

Sotto la scocca, invece, OnePlus 12R avrà uno Snapdragon 8 Gen2 come proprio SoC, insieme a 16 GB di RAM LPDDR5X e ad uno storage fino a 512 GB o a 1 TB, a seconda del mercato di riferimento. La batteria sarà da ben 5.500 mAh, superando quella di OnePlus 12, che invece si ferma a 5.400 mAh. Infine, la fotocamera sarà composta da un obiettivo principale Sony IMX890 da 50 MP, da un ultra-grandangolo da 8 MP, da una lente macro da 2 MP e da una selfie-camera ancora sconosciuta con design punch-hole.